Su Mac la gestione delle autorizzazioni sta cambiando e diventa decisamente più granulare, a cominciare dal Full Disk Access, il permesso che finora apriva a un’app praticamente ogni angolo del disco. Apple ha aggiornato la propria documentazione per spiegare come alcune applicazioni possano chiedere privilegi molto estesi, a volte necessari e in altri casi del tutto sproporzionati rispetto a quello che devono fare davvero.

Non è solo una questione di comodità. Consentire a un programma di scavalcare le protezioni del sistema può esporre contenuti privati e aprire la strada a operazioni che l’utente nemmeno si aspetta. La novità punta proprio su questo, cioè rendere la scelta più consapevole e offrire un controllo mirato sulle risorse a cui un software può mettere mano. Chi usa abitualmente strumenti di manutenzione o di sicurezza dovrà quindi abituarsi a distinguere tra i vari livelli di permessi, che diventano parte della normale gestione del computer.

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Con macOS 27.3 i permessi diventano selettivi

A partire da macOS 27.3, quando certe app richiedono il Full Disk Access oppure il System & App Protection Override, il sistema può proporre una strada alternativa. Invece di concedere tutto in blocco si possono autorizzare soltanto cartelle protette o applicazioni specifiche. La funzione riguarda, tra gli altri, gli strumenti di backup, i programmi che fanno pulizia sui dischi e i software che indicizzano i file. Non tutte le richieste però hanno la stessa giustificazione e Apple lo dice chiaramente, visto che alcuni sviluppatori possono domandare un accesso più largo di quello realmente necessario.

La differenza tra i due livelli è tutt’altro che un dettaglio. Il Full Disk Access permette a un’app di leggere, modificare, cancellare ed esportare ciò che si trova sul computer, compresi messaggi, email, immagini e dati che appartengono ad altri account. L’override delle protezioni per app e sistema si spinge ancora più in là, perché consente di controllare i programmi e di registrare quello che viene digitato. Sono capacità che trasformano un semplice clic di consenso in un atto di fiducia molto elevato verso chi ha sviluppato il software. Il nodo sta proprio qui, dato che la richiesta di un privilegio non dimostra da sola che quel privilegio sia indispensabile.

Come scegliere e cambiare le autorizzazioni su Mac

Quando compare la finestra di richiesta, il consiglio di Apple è selezionare soltanto le risorse indispensabili al funzionamento del programma. Le istruzioni fornite dallo sviluppatore possono aiutare a capire quali cartelle o quali applicazioni servano davvero e, se le indicazioni risultano poco chiare, conviene chiedere spiegazioni prima di andare avanti. Un approccio prudente riduce l’esposizione dei dati e rende più semplice individuare le responsabilità quando un’app si comporta in modo inatteso. Nel caso del controllo sulle app esiste anche un’ulteriore opzione, perché si può decidere se il software debba chiedere conferma ogni volta oppure possa agire senza mostrare un nuovo avviso.

Niente comunque è scolpito nella pietra. Le autorizzazioni restano modificabili dalle impostazioni di Privacy e Sicurezza, all’interno della sezione dedicata alla specifica categoria di accesso. Da lì è possibile restringere l’ambito già concesso oppure revocarlo del tutto. Per passare da un’autorizzazione completa a una selezione limitata il percorso è un po’ meno immediato, visto che bisogna rimuovere l’app dall’elenco e aggiungerla di nuovo, scegliendo le risorse specifiche nel momento in cui il sistema lo chiede. Va tenuto presente che la revoca dei permessi può compromettere alcune funzioni del programma.

Fonte: TecnoAndroid