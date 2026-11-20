Dopo un’attesa durata 13 anni, GTA 6 è finalmente arrivato e con lui sono arrivati anche i dettagli tecnici che milioni di giocatori aspettavano. Rockstar Games ha infatti svelato le risoluzioni di partenza del gioco su PS5 e Xbox, spiegando anche quali tecniche di upscaling sono state adottate per ciascuna piattaforma. L’obiettivo dichiarato è uno solo e vale per tutte le macchine: i 30 fps.

Una scelta che può sembrare prudente ma che racconta molto dell’approccio dello studio. Invece di inseguire numeri diversi da una console all’altra, Rockstar ha preferito fissare un traguardo comune e lavorare su ciò che cambia davvero tra un hardware e l’altro, ovvero la risoluzione e il modo in cui l’immagine viene ricostruita a schermo. Il tutto con un’attenzione costante all’equilibrio tra grafica e prestazioni, due aspetti che in un open world di queste dimensioni tendono spesso a pestarsi i piedi.

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Un frame rate uguale per tutti, ma risoluzioni diverse

Il punto di partenza è chiaro. GTA 6 gira a 30 fotogrammi al secondo su tutte le console, senza distinzioni. Quello che varia, piattaforma per piattaforma, è la risoluzione nativa da cui il motore grafico comincia a lavorare. Ed è qui che entrano in gioco le tecniche di upscaling, che servono proprio a colmare la distanza tra ciò che l’hardware riesce a calcolare e ciò che il giocatore vede effettivamente sul televisore.

Per chi non mastica troppo questi termini, il concetto è abbastanza semplice. Il gioco viene elaborato a una risoluzione più bassa, quindi meno pesante per la console, e poi l’immagine viene ingrandita e ricostruita fino a raggiungere una definizione superiore. Il risultato, quando il lavoro è fatto bene, è un’immagine nitida senza dover chiedere al processore grafico uno sforzo insostenibile. Rockstar ha scelto di non applicare una soluzione unica valida ovunque, ma di adattare queste tecniche alle caratteristiche di ogni sistema, sia sul fronte PlayStation sia su quello Microsoft. Questa differenziazione è il cuore di tutta la questione. Mantenere lo stesso frame rate su macchine con potenze diverse significa accettare compromessi diversi, e il modo in cui lo studio ha distribuito questi compromessi dice parecchio sulla cura messa nell’ottimizzazione del titolo.

La sfida di Xbox Series S

Il capitolo più interessante riguarda probabilmente Xbox Series S, la console che più di tutte rappresentava un banco di prova per gli sviluppatori. Proprio su questa macchina Rockstar sembra essere riuscita a vincere la sfida, portando l’esperienza di GTA 6 anche sull’hardware più contenuto della famiglia Xbox senza rinunciare all’obiettivo dei 30 fps condiviso con le altre piattaforme.

Anche in questo caso il lavoro si gioca tutto sulla combinazione tra risoluzione di partenza e tecniche di upscaling, calibrate per ottenere il miglior risultato possibile compatibilmente con le risorse disponibili. Lo stesso principio vale per PS5 e per le altre console Xbox, ognuna con la propria configurazione e con il proprio equilibrio tra qualità visiva e stabilità. Rockstar Games ha quindi reso pubblici tutti i dettagli relativi alle risoluzioni su PS5 e Xbox insieme ai metodi scelti per applicare l’upscaling, confermando per ogni versione del gioco lo stesso traguardo dei 30 fps.

Fonte: TecnoAndroid