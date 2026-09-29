Apple Vision Pro più leggero: allo studio un modulo esterno

Apple starebbe lavorando a un nuovo Vision Pro e l’obiettivo principale sembra piuttosto chiaro: renderlo più leggero. Il visore dell’azienda di Cupertino sarebbe quindi al centro di un nuovo ciclo di sviluppo, con diverse strade ancora aperte sul tavolo. Nulla sarebbe stato deciso in via definitiva. Gli ingegneri starebbero valutando più opzioni in parallelo, dal design ai materiali fino a una soluzione che potrebbe cambiare parecchio il modo di indossare il dispositivo.

Il punto di partenza è abbastanza intuitivo. Un visore si porta sulla testa e ogni grammo in più si fa sentire, soprattutto quando l’utilizzo si allunga. Intervenire sul peso significa lavorare direttamente sul comfort, cioè su uno degli aspetti che incidono di più sull’esperienza quotidiana con un prodotto di questo tipo. Non stupisce allora che Apple abbia messo questo fattore in cima alla lista delle priorità per la prossima generazione di Vision Pro.

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Design e materiali, le strade allo studio

Secondo le indiscrezioni, Apple non si starebbe concentrando su un’unica idea. Sul tavolo ci sarebbero infatti diversi design, ciascuno con un approccio differente al problema della leggerezza. È il classico lavoro di esplorazione che precede la scelta finale, una fase in cui si mettono a confronto più soluzioni prima di imboccare quella giudicata più convincente.

Accanto alla forma del dispositivo c’è poi la questione dei materiali. Anche qui l’azienda starebbe valutando alternative diverse, con l’evidente intento di alleggerire la struttura senza rinunciare alla solidità che ci si aspetta da un prodotto di fascia alta. La scelta dei materiali, in un oggetto che poggia sul viso e sulla testa, pesa quasi quanto l’elettronica contenuta all’interno. Cambiare anche solo alcune componenti della scocca può fare una differenza concreta sul bilanciamento complessivo del visore.

Il modulo esterno per batteria e processore

L’ipotesi forse più interessante riguarda però un modulo esterno. Apple starebbe considerando la possibilità di spostare fuori dal visore sia la batteria sia il processore, collocandoli in un’unità separata. Il ragionamento è semplice. Togliendo dalla parte frontale due degli elementi più ingombranti e pesanti, quello che resta sulla testa dell’utente diventerebbe inevitabilmente più snello e più facile da sopportare a lungo. Si tratterebbe di un cambio di impostazione non da poco. Separare la potenza di calcolo e l’alimentazione dal corpo principale permetterebbe di ripensare l’intero equilibrio del dispositivo, lasciando sul viso soprattutto ciò che serve davvero per la visione e l’interazione. Anche questa soluzione, comunque, rientrerebbe tra le opzioni in fase di valutazione e non sarebbe ancora una scelta confermata.

Resta aperta anche la questione della disponibilità. Il nuovo Vision Pro più leggero potrebbe teoricamente arrivare anche in Italia, ma al momento non esistono indicazioni ufficiali sui mercati in cui il visore verrà commercializzato, né sui tempi di lancio. Le informazioni emerse finora riguardano esclusivamente lo sviluppo del prodotto, con Apple impegnata a confrontare design, materiali e l’eventuale modulo separato per batteria e processore.

Fonte: TecnoAndroid