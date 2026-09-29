Amazfit T-Rex Ultra 2 già al minimo storico a 449,98 euro

Lanciato appena il 19 febbraio 2026 con un prezzo di listino di 549,90 euro, Amazfit T-Rex Ultra 2 scende già al suo minimo storico su Amazon e si porta a casa a 449,98 euro. Per un orologio uscito da così poco tempo non è affatto scontato vedere un taglio del genere, e chi pratica sport all’aria aperta ha buoni motivi per prestare attenzione. Parliamo infatti del modello con la cassa in titanio di grado 5 più grande mai realizzata dal marchio olandese, uno smartwatch rugged pensato per chi mette a dura prova la propria attrezzatura.

Amazfit T-Rex Ultra 2, il titano da 51mm pensato per le spedizioni estreme

Sul fronte costruttivo i compromessi sono davvero pochi. La cassa misura 51mm x 51mm x 14,3mm e unisce titanio di grado 5 a un polimero rinforzato con fibra di vetro. Il peso complessivo si ferma a 89,2 grammi, un valore sorprendentemente contenuto considerata la robustezza del dispositivo. Il display AMOLED da 1,5 pollici ha una risoluzione di 480×480 ed è protetto da vetro zaffiro. Con una luminosità di picco di 3000 nit resta perfettamente leggibile sotto il sole più forte o davanti al riverbero della neve, e il touch funziona anche con i guanti addosso.

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Il pezzo forte però è l’autonomia. La batteria da 870 mAh arriva fino a 30 giorni con un utilizzo standard oppure a 50 ore con il GPS dual band attivo, un salto del 74% rispetto alla generazione precedente senza che il peso aumenti in modo significativo. La localizzazione satellitare si appoggia a sei sistemi con supporto dual band e può contare su mappe topografiche a colori già caricate per la navigazione offline. Non mancano la ricerca dei punti di interesse e il ricalcolo automatico del percorso, il tutto senza abbonamenti e senza bisogno di collegare il telefono.

Tra le funzioni che lo distinguono c’è una torcia integrata con doppia modalità, Boost e SOS, utile nelle escursioni notturne o nelle emergenze che non si possono prevedere. Il dispositivo vanta la certificazione 10ATM, resiste fino a 30 gradi sotto zero e supporta le immersioni fino a 45 metri di profondità. Un insieme di caratteristiche che lo rende adatto ad alpinisti, trail runner e a chi affronta spedizioni lunghe diversi giorni. Completano il quadro 64GB di memoria interna e oltre 180 modalità sportive. Il wearable è compatibile sia con Android sia con iOS e si appoggia all’app Zepp per tenere sotto controllo prestazioni, recupero e qualità del sonno.

Sconto e prezzo minimo per T-Rex Ultra 2

Su Amazon il prezzo passa quindi da 549,90 a 449,98 euro, con un risparmio di 99,92 euro che equivale a uno sconto del 18%. Trattandosi di un prodotto arrivato sul mercato da pochissimo, trovarlo già alla cifra più bassa mai registrata rappresenta un’occasione interessante. Anche perché i rivali diretti come Garmin Fenix 7 Pro o Suunto Vertical partono da prezzi decisamente più alti e spesso prevedono mappe a pagamento tramite abbonamento.

La promozione su Amazfit T-Rex Ultra 2 è attiva su Amazon.it, ma offerte di questo tipo tendono di solito a restare disponibili per un periodo limitato.

Fonte: TecnoAndroid