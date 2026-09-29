Apple TV, tvOS 27 nasconde i suoni per il salvaschermo di Snoopy

I salvaschermo di Apple TV potrebbero presto smettere di essere un semplice spettacolo per gli occhi. Nel codice di tvOS 27 sono comparse alcune impostazioni nascoste che permettono di attivare gli effetti sonori durante la riproduzione degli screensaver. Il primo a beneficiarne dovrebbe essere quello dedicato a Snoopy, che diventerebbe così il capofila di una novità mai vista prima sul set top box di Apple.

Finora i salvaschermo del dispositivo sono sempre rimasti muti, belli da guardare ma privi di qualsiasi accompagnamento audio. Il fatto che Apple stia lavorando per cambiare questa abitudine dice molto sull’attenzione riservata ai dettagli dell’esperienza in salotto, anche quando la televisione resta accesa senza che nessuno la stia usando davvero.

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Cosa è emerso dal codice di tvOS 27

A scovare le opzioni è stato il leaker noto come pdfu, che ha pubblicato su X un breve video con i controlli individuati all’interno del sistema operativo. Nel messaggio, condiviso il 25 settembre 2026, spiega che Apple sta preparando effetti sonori per il salvaschermo di Snoopy e che i comandi nascosti di tvOS 27 consentiranno di attivare o disattivare l’audio degli screensaver, con in aggiunta una terza possibilità chiamata Reduced.

Proprio quest’ultima voce merita un po’ di attenzione. Reduced corrisponde infatti a un volume ridotto, una sorta di via di mezzo per chi desidera un sottofondo leggero senza rinunciare del tutto ai suoni. Il filmato mostra con chiarezza le tre scelte disponibili nel menu del salvaschermo di Snoopy. C’è però un particolare da non trascurare, perché nessuno dei pacchetti di contenuti legati al personaggio include al momento dei suoni. In pratica le impostazioni sono già pronte mentre l’audio vero e proprio non è ancora arrivato. Si tratta quindi di un lavoro ancora in corso, con la parte software già predisposta e i contenuti sonori che dovranno essere aggiunti in un secondo momento. Una situazione abbastanza comune quando nel codice di un sistema operativo emergono funzioni non ancora annunciate ufficialmente.

Arriverà anche sugli altri salvaschermo?

Per adesso pdfu non ha trovato tracce del supporto audio negli altri salvaschermo di Apple TV. Questo non esclude affatto un’evoluzione futura, anzi ci sono buone probabilità che Apple decida di estendere la funzione anche ad altri screensaver più avanti. Snoopy sembra insomma soltanto il punto di partenza di un’idea che potrebbe allargarsi col tempo.

Nel caso specifico del simpatico cane, gli effetti sonori non dovrebbero risultare troppo invadenti. In ogni caso la decisione resterà nelle mani di chi usa il dispositivo, dato che sarà possibile lasciare l’audio completamente disattivato e continuare a godersi le animazioni in silenzio, esattamente come succede oggi. Chi invece vorrà provare qualcosa di diverso potrà scegliere tra il volume pieno e quello ridotto.

Il momento giusto per la nuova Apple TV 4K

La scoperta arriva mentre si avvicina un mese di ottobre ricco di lanci per Apple, tra nuovi prodotti hardware e aggiornamenti software destinati a diverse piattaforme dell’azienda. Le novità legate a tvOS 27 si inseriscono quindi in un periodo particolarmente vivace per l’intero ecosistema di Cupertino.

Tra i dispositivi attesi nelle prossime settimane figura anche una nuova Apple TV 4K, un aggiornamento molto atteso da chi utilizza il set top box come centro dell’intrattenimento domestico. L’immagine del nuovo modello è già comparsa nel codice di Apple.

Fonte: TecnoAndroid