Apple, il display smart home arriva entro fine anno con face ID

Il display smart home di Apple dovrebbe arrivare sul mercato entro la fine dell’anno, confermando una tabella di marcia che sembrava ormai destinata a slittare di nuovo. A riportarlo è Mark Gurman di Bloomberg, che torna a parlare del primo dispositivo domestico dell’azienda dotato di schermo e ribadisce quanto già circolato nei mesi scorsi. Il prodotto punta tutto su un’idea precisa: riconoscere chi si trova davanti allo schermo e adattare i contenuti alla persona.

Il meccanismo, stando a quanto emerso, si basa sul riconoscimento facciale. Il dispositivo capisce chi è in piedi davanti a lui e mostra informazioni personalizzate per quel singolo utente, senza bisogno di password, tocchi o comandi vocali di attivazione. Una descrizione che combacia in modo quasi millimetrico con il codice individuato all’interno di macOS Tahoe 26.7 proprio nei giorni scorsi, dove sono comparsi riferimenti al supporto di più profili utente e a una funzione di ambient sensing usata per verificare l’identità di chi si avvicina.

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Un hub domestico rimandato più volte

La storia di questo hub domestico è lunga e piuttosto tormentata. Se ne parla da anni, con caratteristiche che nel tempo si sono cristallizzate: schermo quadrato da sette pollici, fotocamera frontale, un sistema operativo più vicino a tvOS che a iOS e una schermata principale costruita attorno a widget ad accesso rapido, pensati per essere consultati al volo mentre si passa davanti al dispositivo. Il prezzo dovrebbe aggirarsi intorno ai 320 euro, una cifra che lo collocherebbe in una fascia intermedia rispetto alla concorrenza già presente nelle case.

Apple aveva messo in calendario il lancio per la primavera del 2025. Poi il traguardo si è spostato alla primavera del 2026 e infine a settembre, con una motivazione precisa: Siri e la sua nuova intelligenza artificiale non erano pronte. Difficile immaginare un assistente domestico che si presenta con un cervello a metà, e l’azienda ha preferito prendere tempo piuttosto che mandare in negozio un prodotto incompleto.

Non arriva da solo

Il display non sarà l’unica novità. Secondo Gurman, Apple sta preparando anche una nuova Apple TV e una versione aggiornata di HomePod mini, tutti tasselli della stessa strategia di rientro in forze nel settore della casa connessa. Un fronte su cui l’azienda è rimasta a lungo defilata, lasciando spazio ad Amazon e Google mentre concentrava le energie altrove.

Un altro segnale arriva dai negozi. Nel fine settimana è emerso che Apple sta riorganizzando alcune sezioni dei propri Apple Store per fare spazio ai nuovi prodotti per la casa. Non è un dettaglio da poco: lo spazio fisico negli store viene ridisegnato solo quando c’è qualcosa di concreto da esporre, e la tempistica suggerisce che il lancio non sia più una prospettiva lontana.

Resta il nodo dell’esperienza d’uso. Un dispositivo che riconosce automaticamente le persone e cambia contenuti di conseguenza è un’idea che funziona bene sulla carta, ma richiede una gestione dei profili solida e una privacy gestita con attenzione, soprattutto in un ambiente condiviso come una cucina o un soggiorno. I riferimenti trovati nel codice di macOS Tahoe 26.7 lasciano intendere che il lavoro su questo aspetto sia già in stato avanzato, con i profili multipli integrati a livello di sistema.