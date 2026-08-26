OnePlus 16, nuove info: display senza bordi e 165Hz su tutto il sistema

OnePlus 16 comincia a farsi conoscere attraverso le prime indiscrezioni sul suo display, e il quadro che ne esce è quello di uno schermo pensato per stupire già al primo sguardo. Le informazioni che circolano parlano di un pannello praticamente privo di bordi, con cornici ridotte all’osso su tutti e quattro i lati. Un dettaglio che, sulla carta, sposterebbe l’asticella interna del produttore cinese, perché il nuovo top di gamma diventerebbe il riferimento per tutta la famiglia.

A mettere in circolo questi elementi è Digital Chat Station, voce nota quando si parla di componenti e pannelli in arrivo sul mercato asiatico. Le indicazioni descrivono uno schermo con immagini molto nitide e una resa definita come particolarmente pulita, quindi un lavoro non solo sul contorno fisico ma anche sulla qualità di quello che si vede. Nulla di ufficiale, va detto, ma il tipo di dettagli messi sul tavolo è coerente con la direzione che il marchio ha preso negli ultimi anni.

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Cornici sottili e Oriental Screen di nuova generazione

Il punto interessante riguarda la tecnologia impiegata. Su OnePlus 16 potrebbe debuttare la nuova generazione di Oriental Screen, la soluzione che il gruppo utilizza per identificare i propri pannelli più avanzati. Se la previsione verrà confermata, il flagship sarebbe il primo dispositivo a portarla sul mercato, con tutto quello che comporta in termini di posizionamento commerciale. Un display curato è da sempre uno degli argomenti di vendita più efficaci in questa fascia di prezzo, e l’idea di ridurre le cornici fino a farle quasi sparire risponde esattamente a quella logica.

La simmetria su tutti e quattro i lati, in particolare, è un obiettivo tecnicamente più complesso di quanto sembri. Il lato inferiore è storicamente quello che ospita parte dell’elettronica di collegamento del pannello, motivo per cui in molti dispositivi resta leggermente più spesso degli altri. Arrivare a un bordo uniforme significa lavorare sull’ingegnerizzazione interna, non solo sul design esterno.

OnePlus 16 e i 165Hz su tutto il sistema

Il dato che merita più attenzione, però, riguarda la frequenza di aggiornamento. Il pannello di OnePlus 16 sarebbe capace di spingersi fino a 165Hz, e non soltanto all’interno dei giochi come accade su diversi modelli orientati al gaming. La frequenza elevata sarebbe disponibile a livello di sistema, quindi durante lo scorrimento delle pagine, nelle animazioni e in tutti i movimenti dell’interfaccia.

È una differenza sostanziale rispetto a quello che si vede oggi in giro. Molti smartphone dichiarano refresh rate alti ma li riservano ad applicazioni specifiche, spesso titoli compatibili selezionati uno per uno. Portare quel valore sull’intera esperienza d’uso vuol dire ripensare anche il software, ed è proprio quello che le indiscrezioni suggeriscono: ColorOS 17, l’interfaccia che dovrebbe accompagnare il dispositivo, includerebbe animazioni sviluppate appositamente per sfruttare questo tipo di schermo.

Il beneficio pratico, per chi usa il telefono tutti i giorni, si traduce in una sensazione di maggiore fluidità nei gesti più banali, quelli che si compiono centinaia di volte al giorno senza pensarci. Aprire un’app, scorrere una lista, tornare alla schermata principale. Sono momenti brevissimi, ma è lì che si percepisce la differenza tra un pannello ben calibrato e uno che si limita a dichiarare numeri alti sulla scheda tecnica.

Per il resto della configurazione le informazioni restano scarse, e sul display si concentra per ora tutta l’attenzione. Le indiscrezioni descrivono un componente costruito per essere il migliore mai montato su un dispositivo del marchio, un obiettivo dichiarato che dovrà comunque passare dalla prova dei fatti quando il telefono verrà presentato ufficialmente.