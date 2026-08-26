Redmi 17C 5G ufficiale: 5G low cost con batteria da 6.000 mAh

Con Redmi 17C 5G Xiaomi porta la connettività di quinta generazione in una fascia di prezzo dove fino a poco tempo fa era quasi impensabile trovarla. Si tratta della versione aggiornata del Redmi 17C 4G, modello già visto circolare in Europa nelle settimane precedenti, e la formula resta la stessa: componentistica misurata, qualche rinuncia messa in evidenza e un listino che punta tutto sull’accessibilità. Nessuna rivoluzione, ma un pacchetto che sulla carta ha una sua logica per chi vuole spendere poco senza restare fuori dalle reti 5G.

Sotto la scocca lavora il MediaTek Dimensity 6300, un chip che in questo segmento si è ritagliato uno spazio importante proprio perché garantisce il modem 5G senza far salire i costi. Ad accompagnarlo ci sono 4 GB di RAM LPDDR4X e due tagli di memoria interna, 64 o 128 GB con standard UFS 2.2, entrambi espandibili tramite microSD. Dettaglio che farà piacere a molti: resta al suo posto il jack da 3,5 mm, sopravvissuto anche in questa generazione.

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Schermo generoso, fotocamera essenziale

Il display è un IPS LCD da 6,9 pollici con risoluzione HD+, frequenza di aggiornamento a 120 Hz e luminosità di picco dichiarata a 810 nit. Numeri che raccontano bene la filosofia del prodotto, cioè diagonale abbondante e fluidità dell’interfaccia messe davanti alla densità di pixel. Il notch a goccia ospita una fotocamera frontale da 8 megapixel, mentre sul retro il comparto fotografico si limita a un singolo sensore principale da 50 megapixel. Niente grandangolo, niente teleobiettivo, e qui sta il compromesso più evidente del progetto.

A livello software la scelta di Xiaomi risulta più interessante del previsto. Redmi 17C 5G arriva sul mercato con HyperOS 3 basato su Android 16, cosa non frequentissima in questa fascia, dove spesso i dispositivi vengono lanciati con una versione del sistema operativo già superata da mesi. Un punto a favore per la longevità percepita del telefono, soprattutto per chi tiene lo stesso smartphone a lungo e non ama gli aggiornamenti che arrivano con anni di ritardo.

Batteria, resistenza e prezzo del Redmi 17C 5G

L’autonomia è affidata a una batteria da 6.000 mAh, capacità che unita a un pannello HD+ e a un processore poco energivoro dovrebbe garantire una buona tenuta lontano dalla presa. La ricarica cablata è a 33W, valore in linea con la concorrenza diretta. Presente anche la certificazione IP64, quindi resistenza alla polvere e agli spruzzi d’acqua, non una protezione da immersione ma abbastanza per non preoccuparsi di una pioggia improvvisa.

Tre le colorazioni previste, ovvero nero, viola e una variante marrone con finitura in ecopelle, quest’ultima pensata per dare un tocco meno anonimo a un design che altrimenti resterebbe piuttosto standard. Il debutto commerciale è avvenuto a Singapore, con un prezzo di lancio di EUR 239 di Singapore, che al cambio corrispondono a circa 190 euro. Una cifra che colloca il dispositivo esattamente dove Xiaomi voleva collocarlo, cioè nel territorio degli entry level con 5G.

L’arrivo in altri mercati è atteso nelle prossime settimane, mentre per i prezzi italiani serve ancora un annuncio ufficiale da parte dell’azienda. Considerando come si muove solitamente il listino europeo rispetto a quello asiatico, il posizionamento definitivo nel nostro Paese resta il tassello mancante per capire quanto il modello riuscirà a essere competitivo davanti a una concorrenza che in questa fascia è particolarmente affollata. Il Redmi 17C 4G, del resto, ha già fatto da apripista sul mercato europeo, e la variante 5G ne raccoglie l’eredità aggiungendo il modem di quinta generazione e il sistema operativo aggiornato.