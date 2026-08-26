Lidl Parkside, idropulitrice a 49 euro dal 27 agosto

Chi tiene d’occhio il volantino Lidl Parkside ha una data da segnare: giovedì 27 agosto tornano sugli scaffali le offerte dedicate al fai da te, e il pezzo forte è di nuovo l’idropulitrice ad alta pressione a meno di 50 euro. Un prezzo che di solito fa svuotare i pallet nelle prime ore di apertura, perché parliamo di uno di quegli attrezzi che prima o poi finiscono per servire a tutti, dal terrazzo incrostato alla macchina lasciata troppo tempo sotto gli alberi.

Il costo esatto è di 49 euro, e nella confezione non c’è soltanto il corpo macchina. Sono compresi ugello standard, lancia, impugnatura a pistola, tre metri di tubo flessibile, raccordo per l’acqua con inserto filtro e anche l’ago per la pulizia degli ugelli, quel piccolo accessorio che nessuno considera fino al giorno in cui il getto comincia a fare i capricci. Una dotazione completa, insomma, senza dover correre subito a comprare qualcosa a parte.

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Pialla elettrica e sconto con Lidl Plus

L’altro nome che vale la pena tenere a mente è la pialla elettrica Parkside Performance. Anche qui il prezzo scende a 49 euro, ma solo grazie a Lidl Plus, con uno sconto di 20 euro rispetto al listino. Chi ha già l’app installata sa come funziona la faccenda, chi non l’ha ancora fatto ha qualche giorno per rimediare prima dell’apertura del banco.

Gli accessori in dotazione seguono la stessa logica dell’idropulitrice, cioè tutto quello che serve per lavorare senza acquisti aggiuntivi: battuta parallela, battuta per scanalatura, chiave a brugola, chiave fissa, adattatore per aspirazione esterna e sacchetto per aspiratore. Un utensile che diventa interessante soprattutto per chi si ritrova a sistemare porte che non chiudono più bene o listelli di legno da rifinire a mano, operazioni in cui la differenza tra un lavoro pulito e un pasticcio la fa proprio lo strumento.

Accessori e piccola utensileria a prezzi bassi

Il resto del volantino Lidl è fatto di quelle voci che riempiono il cassetto degli attrezzi e che, messe insieme, valgono più di un singolo grande acquisto. Il set di punte diamantate per piastrelle da cinque pezzi costa 9,99 euro, cifra che chi ha provato a forare una piastrella con la punta sbagliata apprezzerà particolarmente. Il set di chiavi a bussola da 39 pezzi si porta a casa con 12,99 euro, la torcia LED da lavoro costa 4,99 euro.

Poi ci sono i set di punte da trapano, disponibili nelle versioni da 15 o 37 pezzi, entrambe a 3,99 euro. Si abbinano bene al trapano a colonna proposto a 89 euro, che è l’articolo più caro di questa selezione ma anche quello che cambia il modo di lavorare per chi ha bisogno di fori precisi e perpendicolari. A completare il quadro l’affilatore per punte da trapano a 14,99 euro, pensato per allungare la vita a quelle punte che di solito finiscono direttamente nel bidone.

Il tema resta lo stesso di sempre con le offerte Parkside: disponibilità limitata e nessuna certezza di trovare il prodotto desiderato dopo il primo weekend. L’idropulitrice, in particolare, ha una storia di scaffali vuoti già dal sabato mattina. Il nuovo volantino sarà disponibile nei punti vendita dell’insegna a partire da giovedì 27 agosto.