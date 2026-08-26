Plastica trasformata in biscotti commestibili grazie ai microbi

Trasformare la plastica in biscotti commestibili sembra la premessa di un romanzo di fantascienza, e invece è quello che sta accadendo nei laboratori della Southern Illinois University Carbondale, dove un gruppo di ricercatori sta lavorando per convertire rifiuti plastici e scarti agricoli in ingredienti alimentari veri e propri. Il risultato, per ora, si chiama µBites (si pronuncia più o meno “microbaits”), snack ricchi di proteine pensati sia per la Terra sia per contesti dove procurarsi cibo è complicatissimo, tipo lo spazio profondo. Il punto di partenza è tanto semplice quanto spiazzante, e ruota attorno a una constatazione chimica di base.

“Stavamo cercando di sviluppare tecnologie per il riciclo creativo delle plastiche allo scopo di ottenere prodotti più preziosi. Abbiamo pensato: perché non concentrarci sulla produzione di cibo? Perché la plastica è carbonio e anche gli alimenti lo sono”, ha spiegato il dottor Lahiru Jayakody, ricercatore di Microbiologia alla SIU Carbondale. Il progetto è nato all’interno di un’iniziativa della NASA chiamata Deep Space Food Challenge, e uno dei materiali di partenza è il polietilene tereftalato, il famigerato PET, quello con cui si producono milioni di bottiglie d’acqua e bibite ogni anno.

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Come si fabbricano biscotti partendo da una bottiglia di plastica

Mangiare PET, detto così, fa una certa impressione. Va detto però che l’essere umano già ingerisce microplastiche in quantità preoccupanti, e qui viene aggiunto un passaggio in più alla ricetta, forse proprio quello che serviva perché la plastica non risulti tossica. Invece di puntare su processi chimici per convertire i rifiuti in cibo, il team si affida a microrganismi geneticamente modificati capaci di sfruttare le molecole contenute nel materiale. “I microbi sono molto intelligenti”, ha osservato Jayakody. “Per questo stiamo usando le loro caratteristiche per risolvere i problemi che noi stessi abbiamo creato”.

La prima fase prevede di sottoporre il PET, insieme a residui di piante di mais e altra biomassa, a un procedimento chiamato dissoluzione idrotermale ossidativa. Messo a punto da Ken Anderson, professore di Geologia alla SIU Carbondale, impiega acqua e ossigeno ad alte temperature e pressioni per spezzare materiali resistenti e ridurli a composti utilizzabili dai microrganismi. A quel punto entrano in scena diversi ceppi di lievito. Jayakody e la dottoranda Sandhya Jayasekara li programmano, con lo stesso principio con cui il lievito viene modificato per produrre insulina, affinché trasformino quei composti in nuovi ingredienti: proteine, grassi, acidi e sostanze che migliorano le caratteristiche del cibo. Le specie impiegate sono Saccharomyces boulardii, S. cerevisiae e Rhodosporidium toruloides.

Agli ingredienti ottenuti vengono aggiunti fibra, amido e un dolcificante, poi il tutto finisce in una stampante 3D che estrude i biscotti. I primi risultati indicano che sono commestibili, cioè non tossici, anche se i ricercatori attendono ancora l’approvazione istituzionale per condurre i test sul gusto. Le valutazioni sull’aroma sono state finora positive e la maggior parte dei partecipanti si è detta disposta a mangiarli in situazioni di risorse limitate.

Vanillina e betacarotene dai rifiuti

La sfida successiva è rendere questi biscotti appetibili anche fuori dalle emergenze. Jayasekara ha sviluppato lieviti in grado di produrre composti che ne migliorano sapore, profumo e valore nutrizionale. Un ceppo di lievito di birra riesce a generare vanillina partendo da biomassa vegetale, un altro è stato adattato per utilizzare il glicole etilenico del PET e produrre betacarotene, che l’organismo converte in vitamina A. “Stiamo usando i microbi per trasformare il biscotto in un prodotto più attraente e più facile da consumare”, ha detto Jayasekara.