Game of Thrones: War for Westeros, draghi e casate nel gameplay

Il primo vero sguardo al gameplay di Game of Thrones: War for Westeros è arrivato, e mostra molto più di quanto lasciassero immaginare i teaser sparsi finora. PlaySide Studios ha pubblicato un trailer che mette in scena eserciti, draghi, personaggi noti e battaglie campali, anticipando un lancio fissato per l’inizio del 2027. Chi si aspettava l’ennesimo action con spadate in soggettiva dovrà ricalibrare le aspettative, perché qui il giocatore veste i panni di un comandante, non di un eroe solitario.

Il cuore dell’esperienza è la gestione strategica. Si addestrano unità, si raccolgono risorse, si costruiscono edifici e si conquistano territori, il tutto mentre l’avversario fa esattamente le stesse cose dall’altra parte della mappa. Niente turni comodi in cui riflettere con calma, il ritmo è quello della strategia in tempo reale, con la necessità di reagire ai movimenti nemici mentre la propria economia continua a girare. Un equilibrio delicato, che negli anni ha fatto la fortuna del genere e che il trailer sembra riproporre con una veste visiva piuttosto curata.

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QuattroGame of Thrones: War for Westeros, 4 casate, 4 modi diversi di combattere

Le fazioni giocabili annunciate sono quattro: Casa Stark, Casa Lannister, Casa Targaryen e l’Armata dei Morti del Re della Notte. Non si tratta di semplici cambi di colore sulla bandiera. Ciascuna ha unità proprie, edifici propri, meccaniche dedicate e uno stile di gioco che la distingue dalle altre. Tradotto in pratica, la stessa mappa può essere affrontata in modi completamente diversi a seconda di chi si sceglie di guidare, e questo apre lo spazio a partite molto varie tra loro.

Il trailer conferma anche una lista di volti familiari a chiunque abbia seguito la serie o letto i libri. Compaiono Jon Snow, Robb Stark, Jaime Lannister, Tywin Lannister, Daenerys Targaryen e il Re della Notte, affiancati dai metalupi Ghost e Grey Wind. Ognuno di questi eroi porta in campo abilità uniche, pensate per essere usate al momento giusto. Attivarle con tempismo può ribaltare uno scontro che sembrava già perso, sprecarle troppo presto significa restare scoperti quando serve davvero.

Draghi, giganti e il peso della posizione in campo

Sul fronte militare la varietà non manca. Ci sono le truppe regolari, la cavalleria, le macchine d’assedio per le fasi di conquista e poi le presenze meno convenzionali che l’universo di Game of Thrones mette a disposizione. Draghi e giganti sono nel roster, e come è facile immaginare rappresentano un vantaggio enorme quando entrano in scena. Il punto, però, è che PlaySide insiste sul fatto che non basta schierarli per vincere. Serve ragionare su posizionamento e tempistica, perché anche l’unità più devastante può essere sprecata se mandata avanti nel momento sbagliato o nel punto sbagliato della mappa.

È un dettaglio che dice parecchio sulla filosofia di design. L’idea non sembra quella di premiare chi accumula la forza bruta maggiore, ma chi legge meglio il campo di battaglia. Un approccio che nel mondo della strategia in tempo reale ha una lunga tradizione alle spalle e che, applicato a un’ambientazione dove un singolo drago può radere al suolo una città, promette situazioni interessanti.

Cosa aspettarsi dal debutto

La finestra di uscita indicata è l’inizio del 2027, quindi c’è ancora parecchio tempo davanti prima di mettere le mani sul gioco. Il trailer di gameplay serve soprattutto a chiarire la direzione presa da PlaySide Studios, che finora aveva mostrato poco del prodotto vero e proprio. La conquista del controllo sui Sette Regni passerà quindi da mappe da controllare, risorse da amministrare e decisioni prese sotto pressione, con le quattro fazioni a offrire prospettive differenti sullo stesso conflitto.

Il materiale mostrato mette insieme le due anime che il progetto vuole tenere unite, la fedeltà all’immaginario della serie e una struttura di gioco costruita attorno al comando degli eserciti. War for Westeros arriva così con una identità piuttosto definita, in attesa che PlaySide riveli le piattaforme e gli altri dettagli che accompagneranno il lancio.