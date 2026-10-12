Apple e ADT: indizi su un accordo per il nuovo hub smart home

Apple potrebbe annunciare a breve una nuova partnership con ADT, azienda statunitense specializzata nella sicurezza domestica, in concomitanza con il debutto del suo inedito hub per la casa smart. Diversi indizi puntano in questa direzione e la data da segnare è martedì 13 ottobre, giorno in cui Cupertino ha invitato la stampa a un evento chiamato “Welcome home” a New York. È proprio in quell’occasione che l’accordo potrebbe diventare ufficiale.

Il primo segnale arriva dalle offerte di lavoro. Più o meno da luglio ADT ha pubblicato in varie città degli Stati Uniti annunci per la figura di “Low Voltage Technician”, ma chi è stato assunto finora ha ricevuto pochissime informazioni sulle proprie mansioni. Negli ultimi mesi alcuni di questi nuovi tecnici hanno raccontato di aver passato gran parte del tempo ad affiancare colleghi più esperti, in attesa di capire cosa li aspetti davvero. Non solo. Diversi dipendenti e i loro responsabili hanno firmato un accordo di riservatezza legato al ruolo, un livello di segretezza che ricorda molto da vicino le abitudini di Apple.

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C’è poi un dettaglio piuttosto curioso. Ai nuovi assunti ADT ha consegnato degli iPhone come telefono di lavoro, mentre gli altri tecnici dell’azienda utilizzano dispositivi Android.

Tempistiche che combaciano con il nuovo hub di Apple

Il terzo indizio riguarda il calendario. Alcuni dei neoassunti hanno riferito che ADT intende finalmente condividere maggiori dettagli sul ruolo entro la fine del mese, e questo fa pensare che la società stia semplicemente aspettando che Apple presenti il suo hub domestico martedì. Sempre durante l’evento è attesa anche la presentazione di un ecosistema di accessori smart home di terze parti, sviluppati insieme a marchi come LG.

Uno dei tecnici ha spiegato che inizialmente le informazioni sarebbero dovute arrivare a settembre, ma poi tutto è slittato a ottobre. Un rinvio che si sposa bene con le indiscrezioni secondo cui Apple avrebbe rimandato più volte l’annuncio del dispositivo perché Siri AI non era ancora pronta. La versione rinnovata dell’assistente è stata lanciata il mese scorso.

Oltre all’integrazione con Siri AI, il nuovo hub per la casa smart dovrebbe permettere di gestire gli accessori domestici e monitorare la sicurezza dell’abitazione. Tra le funzioni attese ci sono anche la visualizzazione di foto con volti e gallerie, un riepilogo degli appuntamenti in calendario, la riproduzione musicale e le videochiamate FaceTime. Il prodotto dovrebbe arrivare in due varianti, una da tavolo con base altoparlante e una da fissare a parete.

Installazione a domicilio e il capitolo Google

Alcuni dei nuovi assunti che hanno chiesto chiarimenti ai propri responsabili si sono sentiti rispondere che il lavoro riguarderà la domotica e i servizi di installazione in casa. È possibile quindi che Apple offra ai clienti la possibilità di far montare da un tecnico ADT la versione a parete dell’hub oppure gli accessori realizzati con LG. Non è invece chiaro se la collaborazione tra le due aziende si estenderà anche al monitoraggio della sicurezza domestica.

Fonte: TecnoAndroid