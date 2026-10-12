Moto G77 e Moto Buds Bass a 279,90€: bundle al minimo storico

Il bundle composto da Moto G77 e dagli auricolari Moto Buds Bass scende su Amazon a 279,90€, una cifra mai vista prima per questa confezione. Uno smartphone con un display capace di toccare i 5.000 nits di picco, accompagnato da un paio di cuffiette true wireless con driver da 12,4mm, farebbe pensare a un prodotto di fascia alta. Motorola invece riesce a mettere insieme tutto questo a un prezzo decisamente aggressivo, nella colorazione Pantone Black Olive. Ecco perché questa accoppiata merita più di uno sguardo, anche da parte di chi è piuttosto esigente.

Moto G77, luminosità record e fotocamera da 108MP

Su questo modello di fascia media Motorola ha scommesso soprattutto sul display AMOLED. Il pannello misura 6,78 pollici, ha risoluzione FHD+ e una frequenza di aggiornamento a 120Hz. Fin qui niente di clamoroso, se non fosse per un dettaglio che cambia parecchio le carte in tavola: la luminosità di picco locale arriva a 5.000 nits, il valore più alto mai raggiunto dall’intera serie G. Tradotto in pratica, lo schermo resta perfettamente leggibile anche sotto il sole più forte, una caratteristica che di solito si trova solo su telefoni ben più cari.

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A muovere il tutto c’è il chip MediaTek Dimensity 6400 realizzato a 6nm, affiancato da 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. Lo spazio si può espandere fino a 2TB grazie alla microSD, quindi chi accumula foto e video ha margine in abbondanza. Sul fronte fotografico Moto G77 punta su un sensore principale da 108MP che restituisce scatti ricchi di dettagli, a cui si aggiunge un ultragrandangolare da 8MP. Per i selfie c’è invece una fotocamera frontale da 32MP, e nel complesso il comparto sorprende per questa fascia di prezzo.

Le qualità del telefono non finiscono qui. La batteria da 5200 mAh supporta la ricarica TurboPower da 30W, mentre la certificazione IP64 lo protegge da polvere e spruzzi. Il vetro dello schermo è un Corning Gorilla Glass 7i e l’audio sfrutta il Dolby Atmos con certificazione ad alta risoluzione a 24 bit e 192kHz. Il sistema operativo è Android 16 con l’interfaccia Motorola Hello UX, che accompagna lo smartphone fin dalla prima accensione.

Moto Buds Bass e il prezzo al minimo storico

Dentro la confezione arrivano anche gli auricolari Moto Buds Bass, pensati per chi ama un suono corposo. Il driver dinamico da 12,4mm è studiato per offrire bassi profondi, la cancellazione attiva del rumore arriva fino a 50dB e l’autonomia tocca le 9 ore con una sola carica. Acquistati separatamente costano circa 59,90€, quindi il loro valore all’interno del pacchetto non è affatto trascurabile.

Veniamo al punto che interessa di più. Il bundle Moto G77 con Moto Buds Bass passa da 409,99€ a 279,90€ su Amazon, con uno sconto del 31% che porta questa configurazione al suo minimo storico. Il prezzo non era mai sceso così in basso, e trovare smartphone e auricolari insieme a questa cifra è un’occasione piuttosto rara. Il prodotto risulta disponibile subito, con spedizione direttamente dalla pagina dedicata su Amazon.

Fonte: TecnoAndroid