Google ha fissato una data precisa per l’estensione globale della verifica degli sviluppatori Android, il nuovo sistema destinato a cambiare in modo sensibile l’installazione manuale delle app su smartphone e tablet certificati. Il debutto su scala mondiale è previsto per gennaio 2027, mentre fino a poco tempo fa l’azienda si era limitata a indicare un più vago “nel corso del 2027”.

Il percorso era iniziato nell’estate del 2025, quando il colosso di Mountain View aveva annunciato che le applicazioni installate sui dispositivi Android certificati, cioè quelli dotati dei Google Mobile Services, avrebbero dovuto provenire da sviluppatori verificati. La regola non riguarda soltanto ciò che si scarica dal Google Play Store ma anche le app distribuite altrove e installate tramite sideloading, pratica da sempre molto diffusa tra chi usa il sistema del Robottino verde.

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Gennaio 2027 e sette store coinvolti

L’annuncio è arrivato con un post pubblicato sul blog dedicato agli sviluppatori Android. La partenza globale cade quindi a un anno e mezzo dalla presentazione del progetto, nato come livello di protezione aggiuntivo contro i malintenzionati, e a quattro mesi dall’attivazione nei quattro mercati pilota scelti per i primi test, ovvero Brasile, Indonesia, Singapore e Thailandia.

La nuova fase operativa vedrà la collaborazione diretta di sette tra i principali distributori di applicazioni dell’ecosistema. Si tratta di Google Play, Galaxy Store, HONOR, OPPO, Xiaomi, Transsion e vivo. Nei mesi successivi al lancio la copertura si allargherà gradualmente a tutti i Paesi e finirà per interessare ogni fonte di installazione sui dispositivi certificati, non soltanto lo store di Google.

Una registrazione pensata per essere veloce

Secondo Google la procedura di verifica dell’identità e di registrazione dei software è stata studiata per richiedere meno di dieci minuti per singola app. Le iscrizioni sono aperte da marzo 2026 e da allora sono già state registrate milioni di applicazioni in tutto il mondo, un dato che lascia intuire quanto il sistema sia ormai rodato.

Per evitare blocchi o schermate di avviso durante l’installazione da parte degli utenti finali, chi distribuisce app al di fuori del Play Store dovrà creare un account sulla nuova Android Developer Console. Chi pubblica già sullo store ufficiale, invece, potrà verificare i propri pacchetti direttamente dalla Play Console senza passaggi aggiuntivi.

C’è poi un aspetto che merita attenzione. Le modifiche introdotte con la verifica degli sviluppatori Android non riguarderanno solo le versioni più recenti della piattaforma ma coinvolgeranno tutti i dispositivi con Android 7.0 e release successive, quindi una fetta molto ampia del parco attivo.

Eccezioni per studenti, team e utenti esperti

Raccogliendo i feedback arrivati dalla community, Google ha previsto alcuni trattamenti particolari per salvaguardare la flessibilità di un sistema operativo da sempre costruito attorno alla libertà concessa a chi lo usa. Il primo riguarda gli account a distribuzione limitata pensati per studenti e appassionati. Chi sviluppa per studio o per hobby potrà condividere i propri APK senza pagare le tariffe di registrazione e senza inviare documenti d’identità, con un tetto di 50 dispositivi autorizzati al test contro i 20 del passato.

Per i team che gestiscono repository complessi sono invece disponibili le API Android Developer ID Status e Android Developer Console, utili per automatizzare la registrazione all’interno della pipeline di integrazione continua. In questo modo la verifica entra nei flussi di lavoro esistenti senza richiedere interventi manuali ogni volta.

L’ultima novità tocca gli utenti esperti. Per preservare la natura aperta di Android è stato introdotto un flusso di installazione avanzato che permette di installare manualmente un’app non verificata accettandone i rischi. Per chi ha meno dimestichezza con queste operazioni restano invece attive le protezioni di sicurezza predefinite contro il phishing e l’ingegneria sociale.

Fonte: TecnoAndroid