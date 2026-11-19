Gemini impara a parlare con la cadenza di chi lo ascolta. Google ha deciso di arricchire il suo assistente basato sull’intelligenza artificiale con ben 66 accenti regionali, una novità pensata per rendere le conversazioni meno fredde e più vicine al modo in cui le persone comunicano davvero nella vita di tutti i giorni.

La mossa non arriva dal nulla. Il team di sviluppatori di Mountain View lavora da tempo, e senza sosta, al perfezionamento delle applicazioni e dei servizi offerti agli utenti, e questo impegno coinvolge ovviamente anche tutte le soluzioni che ruotano attorno all’IA. Gemini rientra in pieno in questo percorso di continuo affinamento, che stavolta tocca un aspetto molto umano come il modo di parlare.

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Il problema delle voci tutte uguali

C’è un rischio che accompagna l’IA conversazionale e che spesso passa inosservato. Si tratta del possibile effetto di appiattimento che può colpire dialetti e accenti tipici delle diverse culture. Le persone parlano ognuna a modo proprio, con inflessioni che raccontano da dove vengono e quale storia si portano dietro. Gli assistenti virtuali invece tendono a rispondere con un tono monotono e generico, sempre identico indipendentemente da chi si trova dall’altra parte dello schermo.

Google sembra aver preso sul serio la questione e ha provato a porvi rimedio. L’aggiunta di 66 dialetti regionali a Gemini va proprio in questa direzione, con l’obiettivo di aiutare l’assistente a relazionarsi meglio con chi lo utilizza e di abbandonare quella voce neutra che finisce per non somigliare a nessuno in particolare.

Voci autentiche ma senza esagerazioni

La funzionalità era già stata anticipata dal colosso statunitense in occasione di Google I/O 2026 e adesso è in fase di implementazione nelle app per Android e iOS. Una volta completato il rilascio, Gemini sarà in grado di dialogare con gli utenti sfruttando un’ampia varietà di accenti provenienti da diversi Paesi, così da offrire un’esperienza più familiare a seconda di chi ascolta.

Chi si aspetta un assistente che all’improvviso infarcisce ogni risposta di slang probabilmente resterà sorpreso. Google ha chiarito che l’intento è un altro e che Gemini non riempirà di colpo le sue frasi di espressioni gergali. L’idea è piuttosto quella di riprodurre l’accento di una persona del posto, in modo credibile e misurato. Per arrivare a questo risultato l’azienda ha collaborato con madrelingua, così da garantire che le nuove voci suonino autentiche e chiare, senza forzature né caricature che rischierebbero di risultare fastidiose o poco rispettose.

Ogni voce è stata calibrata con attenzione per mantenere una cadenza naturale e una chiarezza adatta alla quotidianità. Il punto, insomma, non è trasformare l’assistente in un personaggio folkloristico ma renderlo più vicino all’orecchio di chi lo usa ogni giorno. Sarà interessante osservare l’accoglienza riservata a queste voci, soprattutto da parte di chi è particolarmente legato e orgoglioso della propria cultura e del proprio modo di parlare.

Come attivare i nuovi accenti di Gemini

Per provare le nuove voci non serve alcuna procedura complicata. Gli utenti dovranno accedere alle impostazioni vocali all’interno dell’app Gemini oppure toccare il menu con i tre puntini, da cui è possibile raggiungere le opzioni dedicate alla voce dell’assistente e selezionare l’accento preferito tra quelli disponibili.

Fonte: TecnoAndroid