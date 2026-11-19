Nei dispositivi elettronici compatti la dissipazione del calore nei PCB diventa un problema serio proprio quando lo spazio si restringe. Circuiti, batteria, connettori e struttura meccanica devono convivere in volumi sempre più piccoli. Il circuito stampato può anche occupare meno superficie, ma il calore generato dai componenti deve comunque trovare una strada verso l’esterno. Quando quella strada perde efficacia, la miniaturizzazione rischia di tradursi in temperature più alte e prestazioni ridotte. Ecco perché ingombri e gestione termica vanno affrontati insieme fin dalle prime scelte progettuali. Il risultato dipende dalla potenza dissipata, dalla disposizione dei componenti, dalla struttura della scheda e dal modo in cui questa viene inserita nell’involucro.

Quanto calore produce la scheda e come distribuirlo

Tutto parte dalla potenza dissipata da ciascun circuito. La potenza nominale dell’alimentatore da sola dice poco, perché bisogna individuare le perdite nei convertitori, nei semiconduttori di potenza e nei collegamenti, oltre al consumo dei circuiti di elaborazione. Un convertitore che eroga 5 W con un rendimento del 90% dissipa circa 0,56 W, mentre al 95% le perdite scendono intorno a 0,26 W. Il calore del carico va poi calcolato a parte, eppure in un oggetto piccolo già questa differenza pesa parecchio.

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Conta anche l’uso reale del prodotto. Ricarica della batteria, trasmissione radio ed elaborazione possono sovrapporsi e generare un carico termico ben diverso da quello delle singole funzioni. Servono quindi dati sulla durata dei picchi, sulla temperatura ambiente e sul funzionamento continuativo.

Poi c’è il posizionamento dei componenti. Concentrare più sorgenti di calore in un’area ristretta crea facilmente un punto caldo, ancora peggio se accanto si trovano circuiti sensibili. In un convertitore a commutazione, però, allontanare parti che devono lavorare vicine allunga i percorsi di corrente e aumenta disturbi e parassiti. Meglio tenere compatto il blocco funzionale e preparare intorno un percorso efficace per il calore. Anche lo spazio apparentemente vuoto ha un ruolo, perché può ospitare un’area di rame più ampia, una fila di fori metallizzati o una distanza utile dalla batteria.

Rame, strati e collegamento all’involucro

In molti circuiti integrati buona parte del calore passa alla scheda attraverso i terminali o una piazzola termica esposta. Le aree di rame collegate lo distribuiscono su una superficie maggiore e i fori metallizzati dedicati lo portano agli strati interni e al lato opposto. Non sempre la piazzola si può collegare a massa, quindi la connessione corretta va controllata nella documentazione del componente. Inoltre fori aperti dentro una piazzola possono far perdere lega saldante durante la rifusione.

Una scheda multistrato offre più margine per instradare segnali e calore, a patto che il rame sia continuo e i collegamenti tra gli strati effettivi. Nei prodotti chiusi senza ventilazione forzata un involucro metallico può contribuire alla dissipazione, magari con un materiale di interfaccia termica il cui spessore e la cui comprimibilità siano compatibili con le tolleranze meccaniche. Un contatto incerto compromette il percorso, una pressione eccessiva sollecita scheda e componenti. Vanno considerati anche isolamento elettrico e temperatura delle superfici accessibili all’utilizzatore.

Saldatura, produzione e verifiche sul prodotto finito

Il rame che aiuta il raffreddamento rende più difficile scaldare una piazzola in fase di saldatura. Per questo si usano gli scarichi termici, collegamenti a raggi tra piazzola e piano di rame che limitano la conduzione. Numero e larghezza dei raggi vanno scelti caso per caso, ma sui percorsi che smaltiscono il calore di un componente di potenza introducono una resistenza termica indesiderata. Lì servono le connessioni previste dal produttore del componente, spesso dirette ai piani di rame.

Spessore del rame, stratificazione, metallizzazione e trattamento dei fori vanno concordati con chi realizza la scheda. Con un fabbricante come PCBCool, produttore cinese di circuiti stampati, conviene partire da requisiti e disegni, verificando le capacità dichiarate sulla combinazione concreta di materiali e processi. Anche chi assembla va coinvolto presto, perché pasta saldante e profilo di rifusione possono richiedere accorgimenti da definire prima dei prototipi.

La verifica finale si esegue con la scheda dentro l’involucro previsto e con carichi rappresentativi dei casi più gravosi, dato che una prova sul banco con il PCB all’aria dà risultati diversi. Termocoppie, termografia e sensori integrati aiutano a scovare i punti critici, tenendo presente che la temperatura superficiale non coincide con quella della giunzione interna. Le misure devono confermare il rispetto dei limiti operativi con un margine adeguato, sia nei transitori sia nel funzionamento prolungato. Se il margine non basta, si può intervenire sulle perdite, sul layout o sul collegamento all’involucro.

Fonte: TecnoAndroid