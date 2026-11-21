I campi magnetici di Urano e Nettuno sono da quasi quarant’anni uno dei rompicapi più ostinati del sistema solare, e ora un nuovo studio prova a spiegarli. Tutto risale agli anni Ottanta, quando la sonda Voyager 2 della NASA sorvolò i due pianeti e scoprì qualcosa di inatteso. A differenza della Terra, che ha un campo ordinato con un polo nord e un polo sud ben riconoscibili, entrambi i mondi lontani mostrano un magnetismo distorto e vistosamente inclinato. Secondo le nuove simulazioni la chiave starebbe nelle condizioni estreme delle loro profondità, capaci di cambiare il modo in cui i materiali conducono l’elettricità. La ricerca, pubblicata su Communications Physics, è stata guidata dalla University of Texas at Austin insieme alla University of California di Los Angeles, all’Imperial College London e alla Northumbria University.

Cosa succede nel cuore dei giganti ghiacciati

I campi magnetici planetari nascono in profondità, dove fluidi in movimento in grado di condurre corrente generano forze magnetiche. Gli scienziati chiamano questo meccanismo dinamo. Sulla Terra avviene nel nucleo esterno, uno strato di metallo fuso circondato da roccia in gran parte solida. Il ferro liquido circola, il pianeta ruota e ne risulta un campo simile a quello di una gigantesca calamita, lo stesso che permette alle bussole di indicare sempre la stessa direzione. Il dipolo terrestre, cioè l’asse magnetico principale, è inclinato di appena 11 gradi rispetto all’asse di rotazione. Su Urano arriva a 59 gradi, su Nettuno a 47.

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Per capire il perché bisogna guardare dentro questi giganti ghiacciati, un nome che richiama la loro presunta composizione più che l’idea di mondi congelati. Ognuno è largo circa quattro volte la Terra e all’interno dovrebbe ospitare grandi quantità di idrogeno, elio, acqua, ammoniaca, metano e materiale roccioso, anche se la composizione precisa resta incerta. “Nelle profondità di Urano e Nettuno pressioni e temperature diventano altissime” ha spiegato Chi Yan, primo autore dello studio e ricercatore associato alla UT Jackson School of Geosciences. “In queste condizioni, che possono spezzare le molecole d’acqua in ioni, il materiale potrebbe diventare sempre più conduttivo man mano che si scende.” Gli ioni sono particelle cariche capaci di trasportare corrente, e una conducibilità elettrica crescente con la profondità influenzerebbe molto il modo in cui il campo viene generato.

Il gruppo ha così sviluppato simulazioni al computer pensate per riprodurre i dati di Voyager 2, partendo proprio da questa ipotesi. Sono state testate diverse strutture interne, osservando come fluidi in circolazione, variazioni di temperatura e forze magnetiche interagiscono nel tempo. Le proprietà elettriche variabili sembrano avere un ruolo decisivo nel dare forma ai campi anomali dei due pianeti.

Poli instabili e il contributo del James Webb

Il dato più sorprendente riguarda la stabilità. Nei modelli i poli magnetici cambiano posizione in tempi brevi e in alcuni scenari l’inclinazione si sposta di decine di gradi in pochi decenni. I campi attuali potrebbero quindi essere parecchio diversi da quelli misurati durante i sorvoli. “L’inclinazione magnetica terrestre varia di circa un grado in 50 anni” ha osservato Yan. “I nostri modelli mostrano che i giganti ghiacciati possono comportarsi in modo molto diverso. In certi periodi l’inclinazione oscilla di decine di gradi nel giro di decenni, in altri cambia appena.” Restano comunque previsioni teoriche e non osservazioni confermate.

Un modo per verificarle potrebbe però già esistere. I ricercatori stanno analizzando le immagini a infrarossi dei due pianeti ottenute dal telescopio spaziale James Webb, con particolare attenzione alle aurore, che si formano quando le particelle cariche del Sole interagiscono con i gas atmosferici. Essendo legate al campo magnetico, eventuali cambiamenti nella loro forma potrebbero rivelare se i poli si sono spostati. “Stiamo lavorando su ciò che contengono queste osservazioni, ma la forma e la struttura dell’aurora, insieme ad altri strani schemi nella ionosfera, promettono di farci capire come sono cambiati i campi magnetici” ha dichiarato Tom Stallard, professore alla Northumbria University che ha guidato la campagna osservativa. Anche la ionosfera, regione dell’alta atmosfera ricca di particelle cariche, risente infatti dell’attività magnetica.

L’idea è incrociare le osservazioni del Webb con le misure originali della sonda e con i nuovi modelli di dinamo, per ottenere il quadro più nitido mai avuto sulla disposizione attuale dei campi. Gli scienziati sottolineano però che per conoscere davvero l’interno di Urano e Nettuno serviranno nuove missioni spaziali. Lo studio è stato finanziato dalla University of Texas Institute for Geophysics, dalla NASA e dallo Science and Technology Facilities Council.

Fonte: TecnoAndroid