TIM torna a proporre ad alcuni già clienti mobile l’opzione Giga illimitati 5G gratis per 1 mese, stavolta passando dal programma di fidelizzazione gratuito TIM Star. La novità più interessante riguarda la platea coinvolta, perché l’offerta arriva anche a chi aveva già ottenuto lo stesso regalo poche settimane fa con la precedente iniziativa di caring dell’operatore.

Per inquadrare la vicenda bisogna tornare a metà ottobre 2026, quando TIM aveva lanciato una campagna dedicata ai clienti di rete fissa e mobile con alcuni regali riscattabili fino al 31 ottobre 2026. Tra questi figurava proprio l’opzione Giga Illimitati 5G x 1 mese, già vista in passato su TIM Star e attivabile in quel caso dalla sezione “Offerte” dell’app MyTIM dopo una notifica dedicata.

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Come funziona la nuova proposta su TIM Star

In questi giorni di metà novembre 2026 alcuni utenti hanno ricevuto una nuova notifica su MyTIM. Il messaggio annuncia un regalo speciale con Giga illimitati gratis per un mese e invita ad attivarlo entro il 30 novembre. Toccando l’avviso si apre la pagina della promo su TIM Star, dove compare la dicitura “Promozione esclusiva”, segno che anche questa volta l’iniziativa sembrerebbe riservata a una cerchia selezionata di clienti. L’attivazione gratuita resta possibile fino al 30 novembre 2026, salvo eventuali cambiamenti.

Di solito l’opzione viene offerta soprattutto a chi non ha già Giga illimitati sulla propria linea, dato che non include altro. La notifica però è arrivata anche a chi ha ancora attivo il mese gratuito ottenuto a fine ottobre. In questi casi la promo non appare tra i vantaggi del profilo TIM Star né tra le offerte personalizzate, probabilmente perché con i Giga illimitati già presenti non sarebbe attivabile, ma cliccando sulla notifica si finisce comunque sulla pagina dedicata.

La procedura è semplice. Dalla pagina della promozione basta premere il tasto “Richiedi” e nel giro di pochi minuti arriva una email di conferma, mentre l’attivazione si può verificare direttamente da MyTIM. Come bonus vengono accreditati anche 200 Punti Star.

TIM Star è disponibile dal 19 maggio 2026 e ha preso il posto del vecchio TIM Party. Si accede dall’app MyTIM o dall’area clienti sul sito dell’operatore e permette di partecipare a concorsi a premi, ottenere sconti con i brand partner (fino a 4 Vantaggi Partner al mese) e completare giochi e missioni per accumulare punti. Ci sono poi i Vantaggi TIM, che una volta abilitati consentono di accedere a offerte personalizzate online e nei negozi, come prodotti a rate con TIMFin o promozioni Telepass.

Velocità, limiti e roaming dell’opzione Giga illimitati 5G

L’opzione regala traffico internet senza limiti in 5G per un mese dall’attivazione, con disattivazione automatica alla scadenza. Serve però un credito residuo superiore a 0 euro sulla SIM. Come per tutte le offerte con Giga illimitati dell’operatore, superare i 600 Giga mensili viene considerato un uso non conforme a buona fede, con ulteriori parametri da rispettare introdotti da luglio 2025. I video su smartphone e tablet viaggiano in qualità HD o UHD e la promo è destinata esclusivamente a un uso personale.

Per il roaming nell’Unione Europea, in Moldavia e in Ucraina è previsto un tetto di 6 Giga. Oltre questa soglia, in assenza di altre opzioni dati, la navigazione prosegue a consumo al costo di 0,13 centesimi di euro per MB.

Quanto alla velocità, dal 9 giugno 2024 l’operatore distingue due profili. Il 5G Ultra, incluso solo con alcune offerte, arriva a 2 Gbps in download e 300 Mbps in upload con priorità di accesso sulla rete 4G. Il profilo base “5G” si ferma invece a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload, ed è proprio quello previsto dall’opzione gratuita, a meno che sulla linea non sia già presente un’offerta che abilita il 5G Ultra.

Dal 28 settembre 2026 esistono inoltre le nuove opzioni 5G Priority, che garantiscono la priorità di navigazione sia su rete 5G sia su rete 4G e una velocità massima fino a 2 Gbps. Per sfruttare il 5G servono comunque un dispositivo compatibile e la copertura dell’operatore nella zona in cui ci si trova. Il 3G, invece, è ormai spento in tutta Italia dopo la dismissione progressiva avviata il 13 giugno 2022 e conclusa a metà ottobre dello stesso anno.

Fonte: TecnoAndroid