Google Home si arricchisce di un nuovo pacchetto di novità per la smart home, e alcune di queste meritano davvero un po’ di attenzione. Non si tratta di stravolgimenti epocali, piuttosto di aggiornamenti che vanno a toccare aspetti molto concreti della vita quotidiana come la serratura di casa, le telecamere di sicurezza, il termostato e l’assistente vocale basato su Gemini. Piccoli passi, insomma, ma di quelli che si notano nell’uso di tutti i giorni.

C’è però un dettaglio da tenere a mente fin da subito. Non tutto arriva gratis e non tutto funziona con qualsiasi dispositivo già presente in casa. Alcune funzioni richiedono un abbonamento specifico, altre sono legate a hardware ben preciso, e questo cambia parecchio la prospettiva per chi pensava di trovarsi le nuove possibilità pronte all’uso con un semplice aggiornamento dell’app Google Home.

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Chiavi digitali in Google Wallet e audio nelle telecamere

La novità più immediata riguarda la porta d’ingresso. Gli utenti Android possono ora aprire casa con un tocco oppure semplicemente avvicinandosi, grazie alle chiavi digitali in Google Wallet. Il sistema funziona con le serrature compatibili con gli standard Matter e Aliro, e qui sta il punto. Non basta possedere una qualsiasi serratura smart per sfruttare la funzione, perché la compatibilità è ancora piuttosto limitata. Prima di farsi prendere dall’entusiasmo conviene quindi verificare con attenzione che il proprio modello rientri tra quelli supportati.

Sul fronte della sicurezza domestica il protagonista è Google Home Premium Advanced, che introduce il rilevamento audio nelle descrizioni degli eventi registrati da telecamere e videocitofoni. In pratica, quando la telecamera rileva un movimento, l’app è ora in grado di segnalare anche suoni come l’abbaiare di un cane o la rottura di un vetro, e non più soltanto lo spostamento in sé. Una funzione comoda per capire al volo cosa sia successo senza dover per forza aprire e guardare il video. Va detto però che tutto questo resta vincolato all’abbonamento Premium Advanced, quindi chi non lo ha sottoscritto non vedrà alcuna differenza.

Termostato Nest più trasparente e Gemini più rapido

Chi possiede un termostato Nest di quarta generazione avrà qualcosa in più a partire da dicembre. Nell’app comparirà infatti la stima dei risparmi energetici cumulativi, un dato utile per farsi un’idea concreta di quanto si stia effettivamente risparmiando in bolletta. Non un semplice numero da guardare di sfuggita, ma un modo per capire se le impostazioni scelte stanno davvero dando i loro frutti.

Sempre per il Nest Learning Thermostat di quarta generazione arriva anche il supporto ai sensori di stanza di terze parti compatibili. L’obiettivo è bilanciare meglio la temperatura tra i diversi ambienti della casa, e chi vive in un appartamento con zone termicamente sbilanciate, magari una stanza sempre troppo fredda e un’altra fin troppo calda, saprà apprezzare la differenza.

Infine c’è l’assistente. Gemini per la smart home risponde ora fino al 20% più velocemente alle richieste quotidiane e allarga la propria presenza a sei nuovi paesi, tra cui India e Brasile. Per l’Italia non ci sono novità sul piano della disponibilità, ma il miglioramento nella velocità di risposta vale comunque per chi già utilizza Gemini nella gestione dei dispositivi domestici.

Fonte: TecnoAndroid