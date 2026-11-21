Con la riforma del Codice della Strada approvata il 13 ottobre scorso, patente e libretto di carta si avviano verso la pensione. Dal 1° gennaio 2028 non sarà più obbligatorio mostrarli fisicamente agli agenti durante un controllo e insieme a loro uscirà di scena anche il certificato di assicurazione stampato, che per anni ha occupato il cassetto del cruscotto di milioni di automobilisti. Si chiude così un’abitudine radicata come poche, quella di allungare i documenti dal finestrino al posto di blocco, sostituita da una verifica che passerà interamente attraverso le banche dati dello Stato.

Come funzioneranno i controlli digitali

Tra poco più di un anno le pattuglie accerteranno la regolarità di conducenti e mezzi interrogando in tempo reale le piattaforme digitali pubbliche. Gli archivi coinvolti sono tre, tutti gestiti dalla Motorizzazione Civile. C’è l’Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida, che serve a controllare la validità del permesso e il saldo punti, poi l’Archivio Nazionale veicoli con i dati tecnici e quelli di immatricolazione e infine il database centrale dedicato alla copertura RCA. Incrociando queste informazioni gli agenti potranno chiudere le verifiche in tempi molto più rapidi, senza le attese che oggi accompagnano spesso le operazioni a bordo strada. Il conducente in pratica non dovrà più consegnare nulla, perché quello che serve sarà già consultabile dai sistemi in uso alle Forze dell’Ordine.

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Meglio però non fraintendere la novità. Sparisce l’obbligo di esibire il documento stampato, non quello di essere in regola. Mettersi al volante con una patente scaduta, revocata o mai ottenuta resterà una violazione grave, esattamente come accade adesso. La riforma prevede inoltre alcuni casi in cui la carta continuerà a essere indispensabile. Chi guida un’auto a noleggio, chi circola con un veicolo con targa estera e chi possiede permessi o certificazioni speciali non ancora integrati nei server statali dovrà presentare la documentazione tradizionale. Lo stesso vale quando qualcosa va storto sul piano tecnico, per esempio se manca la rete o un disservizio informatico impedisce alla pattuglia di collegarsi agli archivi.

Fino al 2027 i documenti restano obbligatori a bordo

Il punto più delicato riguarda il calendario. Fino al 31 dicembre 2027 l’obbligo di tenere in auto patente, libretto e certificato assicurativo resta pienamente in vigore e in questa lunga fase di transizione le distrazioni si pagano. Si tratta di un periodo che dura ancora parecchi mesi, durante il quale le regole attuali valgono senza eccezioni. Chi lascia a casa uno di questi documenti rischia una sanzione amministrativa che va da 42 a 173 euro. Non scatta invece alcuna decurtazione di punti, a condizione di essere regolarmente abilitati alla guida.

Oggi le procedure seguono un percorso piuttosto preciso e non lasciano spazio a leggerezze. Se gli agenti riescono a verificare la posizione del conducente con i terminali già in dotazione, la faccenda si chiude con la multa per la dimenticanza. Quando invece il controllo telematico non è possibile sul momento, all’automobilista viene notificata la richiesta formale di presentare i documenti in caserma o presso un comando entro una data stabilita. Ignorare questa convocazione costa molto caro perché fa scattare una maxi sanzione aggiuntiva, ben più pesante della prima, compresa tra 430 e 1.731 euro.

Fonte: TecnoAndroid