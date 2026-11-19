Usare lo stesso numero di telefono su due smartphone Android potrebbe presto diventare una possibilità concreta. Google starebbe infatti sperimentando una nuova funzione chiamata Android Fast Switch, pensata per chi possiede due dispositivi e vorrebbe gestirli con una sola linea, senza dover attivare una seconda SIM o un numero aggiuntivo.

L’idea non nasce dal nulla. Con il lancio di iPhone Duo Apple ha introdotto una funzionalità che consente di utilizzare una singola SIM, e quindi un unico numero, su due iPhone. In pratica iPhone Duo può essere affiancato a un altro iPhone senza bisogno di una linea separata. Ora sembra che anche Google voglia portare qualcosa di molto simile nel mondo Android, e le prime tracce sono già emerse.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Cosa rivelano le stringhe nascoste nel codice

Gli indizi arrivano da alcune nuove stringhe di testo individuate nell’app Google SIM Manager, che fanno riferimento in modo piuttosto esplicito alla possibilità di sfruttare un solo numero su due dispositivi. Una di queste descrive il funzionamento senza troppi giri di parole: con Android Fast Switch il numero può essere usato su due telefoni e il servizio mobile passa automaticamente al telefono che viene sbloccato in quel momento.

Un meccanismo che ricorda molto da vicino quello adottato da Apple su iPhone Duo. Oggi su Android è già possibile trasferire le SIM da un dispositivo all’altro, soprattutto le eSIM, ma manca un modo semplice per mantenere lo stesso numero su due smartphone con questa logica di passaggio automatico. Android Fast Switch potrebbe colmare proprio questa lacuna.

C’è poi un dettaglio da non trascurare. Stando alle stringhe sia il dispositivo principale sia quello secondario, indicato come companion, dovrebbero avere effettuato l’accesso con lo stesso account Google perché la funzione possa lavorare correttamente.

Operatori, costi e compatibilità sono ancora un’incognita

Molti aspetti però sono ancora poco chiari, a partire dal supporto da parte degli operatori telefonici e dall’eventuale presenza di costi aggiuntivi. Il caso di Apple offre un termine di paragone utile. Negli Stati Uniti la funzione di passaggio della SIM tra due iPhone è attualmente supportata da Verizon e da un altro grande gestore nazionale, mentre AT&T non la offre affatto. Entrambe le compagnie che la supportano, tra l’altro, applicano un sovrapprezzo agli utenti che scelgono di attivarla. Al momento non è chiaro se questi operatori apriranno le porte anche ad Android Fast Switch né se chiederanno un pagamento extra per utilizzarla.

Altro punto interrogativo riguarda i dispositivi compatibili. È plausibile che Google decida di limitare inizialmente la novità a una selezione di smartphone, magari includendo i Google Pixel e i Samsung Galaxy, e forse soltanto in alcune aree geografiche. Si tratta comunque di semplici ipotesi, perché sulla compatibilità non esiste ancora alcuna conferma ufficiale.

I tempi di arrivo della nuova funzione

Il fatto che la funzione sia già comparsa nel codice di Google SIM Manager lascia pensare che il suo debutto sui dispositivi Android potrebbe non essere troppo lontano. Le stringhe individuate mostrano che il colosso di Mountain View sta lavorando concretamente alla possibilità di condividere un unico numero di telefono tra due telefoni, ma non bastano a delineare una tabella di marcia precisa.

Per ora Google non ha condiviso informazioni ufficiali su Android Fast Switch, né sulle tempistiche di rilascio né sui modelli che potranno sfruttarla.

Fonte: TecnoAndroid