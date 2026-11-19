Il 18 novembre 2026, alle 11:16 italiane, la sonda Voyager 1 della NASA si troverà a un giorno luce dal nostro pianeta. Vuol dire che qualsiasi segnale radio impiegherà 24 ore per raggiungerla e che, anche se la sonda rispondesse subito a un comando, al centro di controllo la replica arriverebbe soltanto dopo almeno due giorni. È un traguardo dal forte valore simbolico ma anche molto concreto per un veicolo lanciato nel 1977 e in viaggio da quasi mezzo secolo.

Voyager 1 detiene da tempo il primato di oggetto costruito dall’uomo più distante dalla Terra. Per l’occasione l’agenzia spaziale americana ha preparato una serie di iniziative aperte al pubblico e ai media, che serviranno anche a fare il punto sulle condizioni delle due sonde Voyager e sulle difficoltà che gli ingegneri affrontano ogni giorno per tenerle operative.

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Voyager 1 a 25,9 miliardi di chilometri e le celebrazioni della NASA

Al momento del passaggio la sonda sarà a circa 25,9 miliardi di chilometri dalla Terra. Per avere un’idea della scala basta pensare che si tratta di circa 70.000 volte la distanza che ci separa dalla Luna. Il record di oggetto artificiale più lontano è stato conquistato il 17 febbraio 1998, quando Voyager 1 ha superato Pioneer 10, e da allora la sonda non ha mai smesso di allontanarsi.

La sera del 17 novembre, dopo il tramonto, la NASA ha invitato chiunque a partecipare a un’iniziativa pensata per creare una sorta di onda simbolica di luce dorata attorno al pianeta. L’agenzia ha messo online un sito che permette di mostrare su smartphone e tablet il nominativo VGR della missione in codice Morse. I partecipanti possono poi fotografare o filmare il segnale luminoso e condividerlo sui social taggando l’account ufficiale @NASA.

I festeggiamenti proseguono giovedì 19 novembre alle 18:00 italiane con un evento al Jet Propulsion Laboratory in California. Alcuni responsabili e membri della missione parleranno dello stato di Voyager 1 e Voyager 2, dei dati raccolti nello spazio interstellare e dei problemi legati a macchine progettate quasi 50 anni fa. Seguirà una sessione di domande e risposte con giornalisti e partecipanti e verrà proiettata un’anteprima del documentario Voyager di NASA+, atteso nel 2027 per il cinquantesimo anniversario della missione. L’incontro sarà trasmesso in diretta su NASA Live.

Come fanno le sonde Voyager a funzionare dopo quasi 50 anni

La longevità delle due gemelle ha qualcosa di straordinario. Erano state progettate per esplorare i pianeti esterni del Sistema Solare approfittando di un allineamento planetario che si ripete circa una volta ogni 176 anni. Voyager 1 è entrata nello spazio interstellare nel 2012 mentre Voyager 2 ci è arrivata nel 2018 seguendo un’altra traiettoria. Ancora oggi entrambe raccolgono osservazioni oltre l’eliosfera, la bolla protettiva generata dal vento solare.

Tenere in funzione apparecchi così lontani con risorse hardware tanto limitate non è affatto semplice. Voyager 1 conta tre sottosistemi informatici, ognuno con due unità per garantire la ridondanza, per un totale di sei computer e appena 68 kB di memoria. Una singola foto da 5 MB occuperebbe uno spazio oltre 70 volte superiore. Il software di bordo però si può riprogrammare da Terra e negli anni i tecnici hanno modificato sequenze operative, aggirato guasti e spento selettivamente alcuni componenti per ridurre i consumi.

Anche la dotazione scientifica si è assottigliata. Degli undici strumenti originali ne restano attivi solo due, cioè il magnetometro che misura i campi magnetici e il Plasma Wave Subsystem, che rileva le onde nel plasma e consente di stimarne la densità nello spazio interstellare.

L’alimentazione

Il nodo più delicato riguarda l’alimentazione. La sonda sfrutta tre generatori termoelettrici a radioisotopi che producono elettricità dal calore del decadimento del plutonio 238. La potenza cala di circa 4 watt all’anno e parte dell’energia residua serve a mantenere alla giusta temperatura i sistemi di bordo, comprese le condutture del propellente. Se quest’ultimo congelasse i piccoli motori che orientano la sonda potrebbero fermarsi e l’antenna perderebbe il puntamento verso la Terra.

A settembre la NASA ha quindi applicato a Voyager 1 la procedura chiamata Big Bang, già collaudata con successo su Voyager 2. Gli ingegneri hanno sostituito due riscaldatori con componenti meno energivori, spento un registratore a nastro ormai inutile e attivato un elemento del sistema di propulsione che genera calore mentre lavora. Le tre modifiche sono state eseguite insieme per non alterare l’equilibrio termico e dovrebbero far risparmiare circa 10 watt, più di quanto i generatori perdano in due anni.

Resta critico il sistema che mantiene l’antenna rivolta verso casa. Il 18 ottobre la NASA ha perso per qualche tempo il segnale di Voyager 1, tornato spontaneamente circa 48 ore dopo. Le prime verifiche hanno mostrato che un gruppo di propulsori non funzionava a dovere e che la sonda era passata a quelli di riserva entrando in modalità di sicurezza. Il ripristino delle comunicazioni è stato confermato il 29 ottobre, mentre le indagini sulle cause dell’anomalia erano ancora in corso.

Fonte: TecnoAndroid