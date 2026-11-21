Insta360 potrebbe avere in cantiere un mini drone, almeno a giudicare dalle immagini di un presunto prototipo comparse in rete negli ultimi giorni. Dopo il successo di Antigravity A1, l’ipotesi di un nuovo velivolo firmato dall’azienda non sembra affatto campata in aria, anche se per ora mancano conferme ufficiali e le informazioni disponibili si contano sulle dita di una mano. Quello che circola, però, è sufficiente per accendere la curiosità di chi segue da vicino il mondo dei droni e i movimenti di un marchio che ha già dimostrato di saper sorprendere.

Le foto, va detto subito, rappresentano la prima indicazione concreta di un possibile modello compatto della società. Finora non c’era nulla di tangibile su un progetto del genere, e proprio per questo anche pochi scatti assumono un certo peso. Allo stesso tempo conviene muoversi con cautela, perché si tratta di materiale non ufficiale e tutto quello che si può dire va letto alla luce di questa premessa.

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Cosa si vede nelle immagini del prototipo Insta360

Il dispositivo ritratto è un drone compatto, abbastanza piccolo da poter stare comodamente in una mano. Le dimensioni sono il primo elemento che salta all’occhio e collocano il velivolo in una categoria ben diversa rispetto a modelli più ingombranti. Attorno alle eliche compaiono delle protezioni che le racchiudono, un dettaglio che fa pensare a un oggetto progettato per essere maneggiato da vicino senza troppe preoccupazioni.

Sul corpo del drone è ben visibile la scritta Insta360, ed è proprio questo particolare a collegare il prototipo all’azienda. Senza quel logo sarebbe stato molto più difficile attribuire con una certa sicurezza il dispositivo a un produttore preciso. Con il marchio stampato sopra, invece, il legame appare piuttosto diretto, pur restando nel campo delle indiscrezioni.

Oltre a questo, le immagini non rivelano granché. Non emergono dettagli sul comparto fotografico, sull’autonomia o su eventuali funzioni particolari del mini drone. Il nome commerciale è ancora sconosciuto e lo stesso vale per le specifiche tecniche, che al momento sono tutte da confermare.

Da dove arriva la fuga di notizie

La prima immagine è stata condivisa su X da Igor Bogdanov, conosciuto online come Quadro_News. Il messaggio che accompagnava lo scatto era piuttosto sibillino e suonava più o meno così: «È passato un po’ di tempo dall’ultima volta che abbiamo avuto Insta360. Le mie piccole ombre hanno trovato qualcosa». Un modo scherzoso per far capire che, dietro le quinte, qualcosa si sta muovendo.

Davvero poco, insomma, ma qualche considerazione si può fare lo stesso. La presenza del logo e la forma del velivolo suggeriscono che il prototipo sia già in una fase in cui il design ha preso una direzione precisa, con un corpo minuto e le eliche protette. Allo stesso modo, il fatto che arrivi dopo Antigravity A1 lascia intendere che l’interesse verso questo settore non si sia esaurito con un singolo prodotto.

Per il momento Insta360 non ha annunciato nulla e non ci sono comunicazioni ufficiali sul dispositivo. Si parla quindi di un presunto prototipo, con nome e caratteristiche tecniche ancora da confermare.

Fonte: TecnoAndroid