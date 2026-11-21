La vitamina C potrebbe avere un ruolo che va ben oltre il classico sostegno alle difese di tutti i giorni. Secondo un nuovo studio della University of Waterloo, assumerla dopo i pasti aiuterebbe a frenare la formazione nello stomaco di sostanze chimiche potenzialmente cancerogene, quelle che possono originarsi quando si consumano alimenti ricchi di nitrati e nitriti. Il lavoro si basa su un modello matematico pensato per capire come questa vitamina interferisca con alcune reazioni che avvengono durante la digestione e che sono state associate a un aumento del rischio oncologico.

Il punto di partenza è l’esposizione a nitrati e nitriti, cresciuta parecchio nelle diete nordamericane negli ultimi decenni. Questi composti si trovano nei salumi stagionati come bacon e salame ma anche in frutta e verdura coltivate in terreni o con acque contaminati dall’inquinamento. Non sono nemici dell’organismo in senso assoluto, anzi partecipano a funzioni importanti per il cervello e per il sistema cardiovascolare. Il problema nasce quando arrivano nello stomaco e prendono parte a reazioni che possono diventare dannose.

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La più nota si chiama nitrosazione e può generare sostanze che i ricercatori sospettano possano favorire lo sviluppo di tumori. Capire cosa ne inneschi la formazione, e soprattutto cosa possa impedirla, è una questione aperta da molto tempo.

Perché la vitamina C può cambiare il quadro del rischio

“Almeno dagli anni Novanta i ricercatori studiano il legame tra cancro e questi composti, con risultati contrastanti” ha spiegato Gordon McNicol, ricercatore postdottorato in matematica applicata e primo autore dello studio. “Il nostro lavoro suggerisce che la presenza di vitamina C nella dieta potrebbe aiutare a spiegare queste incongruenze.”

Per verificare l’ipotesi il gruppo ha sviluppato un modello matematico che simula il percorso di nitrati e nitriti all’interno del corpo e le trasformazioni chimiche che subiscono lungo la strada. La simulazione mette in relazione diversi sistemi collegati tra loro come le ghiandole salivari, lo stomaco, l’intestino tenue e il plasma, cioè la parte liquida del sangue.

Dai calcoli è emerso che la vitamina C assunta insieme a questi composti può ostacolare la nascita delle molecole potenzialmente nocive. Questo spiegherebbe perché non tutti gli alimenti che contengono nitrati comportano gli stessi pericoli. Le verdure a foglia come gli spinaci, per esempio, contengono naturalmente sia nitrati sia vitamina C e secondo il modello proprio quest’ultima limiterebbe le reazioni associate al rischio di cancro, offrendo una possibile chiave di lettura per gli effetti protettivi già suggeriti da alcune ricerche sull’alimentazione.

Un integratore dopo i pasti? I limiti dello studio

I ricercatori hanno valutato anche se gli integratori potessero garantire benefici simili quando presi dopo aver mangiato. Stando ai risultati, assumere vitamina C al termine di ogni pasto ridurrebbe in modo moderato la formazione dei prodotti di nitrosazione collegati al rischio oncologico. Un effetto che potrebbe pesare di più quando nel piatto finiscono carni lavorate come bacon e salame.

Va però precisato che si tratta di simulazioni e non di sperimentazioni cliniche. Il modello prevede un calo nella produzione di sostanze potenzialmente dannose ma servono altri studi per stabilire se questo si traduca davvero in una riduzione misurabile del rischio di cancro nelle persone.

Secondo gli autori lo strumento potrebbe comunque aiutare la comunità scientifica a decifrare meglio il rapporto intricato tra dieta, chimica della digestione e tumori, oltre a orientare futuri esperimenti su come le scelte nutrizionali influenzino la comparsa di composti nocivi. “Questo lavoro fornisce una mappa dei meccanismi per i futuri studi clinici e di laboratorio, individuando i principali fattori che interagiscono in queste reazioni potenzialmente dannose, tra cui l’esposizione ai nitriti, l’assunzione di antiossidanti, i tempi dei pasti, le condizioni gastriche e l’attività del microbioma orale” ha dichiarato Anita Layton, docente di matematica applicata e titolare della cattedra di ricerca Canada 150. “Il modello può aiutare a progettare esperimenti e interventi più mirati, concentrandosi su quando e in chi la nitrosazione ha maggiori probabilità di verificarsi.”

Mettendo in luce l’interazione tra apporto di vitamina C, orari dei pasti, condizioni dello stomaco e batteri presenti nella bocca, il modello potrebbe aiutare a sviluppare strategie più precise per studiare e magari ridurre le reazioni chimiche legate al cancro durante la digestione. Lo studio, firmato da Gordon McNicol, Nandita Basu e Anita Layton, è stato pubblicato sul Journal of Theoretical Biology con il titolo “Vitamin C as a nitrosation inhibitor: A modelling study across dietary patterns and water quality”.

Fonte: TecnoAndroid