Android Auto, spariscono le indicazioni traffico su Google Maps

Chi utilizza Android Auto per muoversi in città sta segnalando un problema che rende la navigazione parecchio più scomoda del solito, perché le indicazioni sul traffico di Google Maps sono semplicemente sparite dalla mappa. Niente linee colorate lungo le strade, niente colpo d’occhio immediato sulle code, solo un percorso disegnato senza alcun riferimento a quanto sia congestionata la strada davanti. La navigazione funziona, per carità, ma manca una delle informazioni più usate al volante.

Il meccanismo, in condizioni normali, è tanto semplice quanto efficace. Google Maps colora le strade in base alle condizioni di percorrenza, il verde per il traffico scorrevole, il giallo per i rallentamenti, poi l’arancione e il rosso quando la situazione peggiora fino ad arrivare al blocco quasi totale. Una lettura immediata, che serve anche prima che l’app decida da sola di ricalcolare il percorso, perché vedere una lunga striscia rossa a qualche chilometro di distanza permette a chi guida di valutare una deviazione in autonomia.

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Il bug del traffico su Android Auto non è una novità assoluta

La cosa curiosa è che di questo bug si era già parlato. Nel mese di luglio erano arrivate diverse segnalazioni sulla scomparsa dei dati sul traffico, con Google che aveva poi sistemato la faccenda verso la fine dello stesso mese. Ora il comportamento è tornato, questa volta con un’incidenza particolare proprio su Android Auto. Le prime lamentele di questa nuova ondata risalgono a un paio di settimane fa, ma è negli ultimi giorni che il numero di utenti coinvolti è cresciuto in modo evidente.

Guardando le discussioni nelle community di Google e su Reddit emerge un quadro tutt’altro che uniforme. C’è chi riesce ancora a recuperare le informazioni sul traffico intervenendo su determinate impostazioni della mappa, mentre nella visualizzazione predefinita usata durante la navigazione le linee restano invisibili. Qualcun altro riferisce che il problema si presenta anche nell’app sullo smartphone, anche se l’ambiente più colpito sembra essere proprio quello dell’infotainment in auto.

Tra le ipotesi circolate tra gli utenti spunta la Navigazione Immersiva introdotta di recente da Google Maps, ma va detto subito che nessuno ha confermato un collegamento tra le due cose. La funzione viene distribuita lato server e non tramite un normale aggiornamento dell’applicazione, il che complica ulteriormente la diagnosi. Alcuni sostengono di aver riportato indietro le linee colorate tornando a una versione precedente di Google Maps, disinstallando quindi gli aggiornamenti, ma anche questo rimedio artigianale funziona a intermittenza. Per una parte degli utenti ha effettivamente riportato i dati sul traffico, per altri non è cambiato assolutamente nulla. E gli aggiornamenti più recenti sia di Maps sia di Android Auto non hanno risolto in modo definitivo.

Nessuna conferma ufficiale da parte di Google

Al momento manca una soluzione ufficiale e manca soprattutto un riconoscimento pubblico del problema da parte di Google. Difficile quindi capire se si tratti di un difetto dell’app, di qualcosa che riguarda i server dell’azienda oppure di una modifica distribuita progressivamente a scaglioni. Il fatto che il malfunzionamento non colpisca tutti allo stesso modo complica ancora di più la lettura della vicenda, visto che una parte degli automobilisti continua a vedere regolarmente le condizioni del traffico durante la navigazione mentre altri si ritrovano davanti a una mappa spoglia.

Per chi è coinvolto restano solo i tentativi suggeriti dalla community, il ripristino di una versione precedente di Google Maps in primis, con l’avvertenza che non si tratta di procedure ufficiali e che nessuno può garantire il ritorno della funzione. È la solita dinamica già vista altre volte con Android Auto, una funzione importante che smette di funzionare, le segnalazioni che si accumulano e nessuna spiegazione chiara sulle cause.