Pitone reticolato, primo serpente curato con elettrochemioterapia

Si chiama Jodie Foster, misura quattro metri e mezzo ed è un pitone reticolato che è appena entrato nella storia della medicina veterinaria: è il primo serpente al mondo a essere stato sottoposto a elettrochemioterapia per trattare un tumore alla bocca. Un intervento pionieristico, mai tentato prima su un rettile di queste dimensioni, che si è concluso con esito positivo.

La notizia ha qualcosa di curioso già dal nome dell’animale, un omaggio all’attrice americana che ha ben poco a che vedere con l’erpetologia. Ma al di là della battuta, il caso di Jodie Foster apre uno spiraglio interessante su quanto la medicina dedicata agli animali esotici si stia avvicinando, per tecniche e strumenti, a quella umana.

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Cos’è l’elettrochemioterapia e perché conta

L’elettrochemioterapia è una tecnica che combina due elementi: un farmaco chemioterapico e una serie di impulsi elettrici applicati direttamente sulla massa tumorale. Gli impulsi rendono temporaneamente più permeabili le membrane delle cellule malate, permettendo al farmaco di penetrare in quantità molto maggiore rispetto a una somministrazione tradizionale. Il risultato, in teoria, è un’azione più mirata e concentrata, con dosi complessive più basse.

Applicarla a un serpente non è banale. Un pitone reticolato lungo quattro metri e mezzo è un animale imponente, con una fisiologia che risponde ai farmaci in modo diverso rispetto a un cane o a un gatto, per non parlare di un essere umano. La gestione stessa dell’animale durante la procedura richiede competenze specifiche, e la bocca, area delicata e ricca di strutture, non semplifica le cose. Il tumore alla bocca nei rettili, del resto, è una condizione che pone problemi seri di trattamento, perché le opzioni chirurgiche sono spesso limitate dalla conformazione anatomica.

Un primato che riguarda tutti i rettili

Quello che rende il caso significativo non è soltanto la curiosità del momento. Un primato mondiale di questo tipo apre una strada concreta: se la tecnica funziona su un serpente di grandi dimensioni, può ragionevolmente essere valutata anche su altri rettili con patologie oncologiche simili. E i rettili, negli zoo e nelle collezioni private, vivono oggi molto più a lungo che in passato, il che significa anche più tumori, più patologie legate all’età, più necessità di cure sofisticate.

C’è poi un aspetto pratico. Le terapie oncologiche classiche sugli animali esotici sono complicate da diversi fattori, dalla difficoltà di somministrare farmaci con regolarità alla tolleranza incerta verso principi attivi studiati su specie completamente diverse. Una procedura che concentra l’azione in un punto preciso e riduce l’esposizione sistemica rappresenta un vantaggio evidente, soprattutto per animali che mal sopportano manipolazioni ripetute e anestesie frequenti.

Il successo dell’intervento su Jodie Foster arriva quindi come una piccola notizia tecnica destinata probabilmente ad avere ricadute più ampie. La medicina veterinaria dei rettili è un campo relativamente giovane rispetto a quella dedicata agli animali da compagnia tradizionali, e ogni caso documentato diventa materiale prezioso per chi lavora in cliniche specializzate, parchi zoologici e centri di recupero.

Vale la pena ricordare che il pitone reticolato è tra i serpenti più lunghi al mondo, e che un esemplare di quattro metri e mezzo rientra pienamente nella normalità della specie. Gestirne uno in ambito clinico richiede attrezzature adeguate e personale addestrato, il che restringe parecchio la platea di strutture capaci di replicare un intervento simile.

Per ora il dato che resta è quello, semplice e concreto: la procedura è andata a buon fine.