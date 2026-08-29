Tineco a IFA 2026: pulizia automatizzata con “The Future Cleans Itself”

Tineco, marchio del Gruppo ECOVACS specializzato in soluzioni smart per la cura della casa, annuncia la propria partecipazione a IFA 2026, dove presenterà la propria visione della pulizia domestica automatizzata sotto il claim “The Future Cleans Itself”. L’appuntamento è dal 4 all’8 settembre presso la Hall 9, Booth 113 della fiera di Berlino.

Il brand, riconosciuto come numero uno al mondo nel segmento degli aspirapolvere wet & dry per uso domestico per il quarto anno consecutivo, porta avanti la filosofia “Tineco Floor Washer: Every Generation, A New Definition”, orientata a ridurre progressivamente l’intervento manuale richiesto durante l’intero ciclo di pulizia, dal rilevamento dello sporco alla regolazione automatica dei parametri, fino alla manutenzione del dispositivo dopo l’uso.

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Lavapavimenti wet & dry: vapore ad alta temperatura e autopulizia

Tra le categorie più rappresentate allo stand ci sono le lavapavimenti wet & dry, che combinano aspirazione e lavaggio con tecnologie a vapore ad alta temperatura e sistemi intelligenti di autopulizia. L’obiettivo dichiarato è intervenire con maggiore efficacia sullo sporco ostinato, adattando le prestazioni in base alle condizioni rilevate in tempo reale e semplificando le fasi di manutenzione successive all’utilizzo.

La gamma degli aspirapolvere senza fili presenterà soluzioni orientate a ridurre il contatto diretto con la polvere durante lo svuotamento e la manutenzione, grazie a stazioni smart e sistemi avanzati di raccolta. Il filo conduttore è lo stesso dell’intera linea: meno interventi manuali richiesti all’utente, più automazione nella gestione quotidiana dello sporco.

Tappeti, moquette e la new entry Smart Kitchen

Completano l’offerta le soluzioni dedicate alla pulizia profonda di tappeti e moquette, che uniscono vapore ad alta temperatura, aspirazione e asciugatura intelligente per ridurre i tempi di attesa dopo il lavaggio dei tessili. Una novità significativa per il posizionamento del brand è l’estensione della presenza a IFA anche alla categoria Smart Kitchen, segnale di un’espansione dell’ecosistema Tineco oltre il core business della pulizia dei pavimenti verso altri ambiti della vita domestica.