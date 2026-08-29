Sony BRAVIA 6: nuovo OLED accessibile fino a 83 pollici con Gemini

In questo articolo Indice dei contenuti 1 sezione 01 Dolby Vision, Dolby Atmos e DTS:X per un’esperienza cinematografica completa

Sony riporta l’OLED su un segmento di prezzo più accessibile con il lancio di BRAVIA 6, il nuovo modello che si inserisce nel listino 2026 del produttore giapponese subito sotto il BRAVIA 8. Una mossa che arriva in un momento in cui l’azienda sembrava aver spostato il proprio interesse principale verso i pannelli RGB Mini LED, confermando invece l’intenzione di continuare a investire anche sulla tecnologia a pannello autoilluminante.

La novità più rilevante riguarda proprio l’ampiezza della gamma dimensionale: BRAVIA 6 sarà disponibile in cinque tagli, 48, 55, 65, 77 e 83 pollici, coprendo una fascia che negli ultimi anni era rimasta scoperta nel catalogo Sony, quella dell’OLED accessibile ma disponibile anche in formato generoso, abbinato a una piattaforma hardware aggiornata.

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Il modello da 48 pollici apre la gamma a un prezzo di listino di 1.199 euro, mentre il taglio più grande da 83 pollici chiude la lineup a 3.199 euro. La disponibilità è fissata per l’11 settembre per la maggior parte dei tagli, mentre per il modello più grande sarà necessario attendere due settimane in più.

Sul fronte software, BRAVIA 6 adotta Google TV con Gemini integrato, portando l’assistente AI di Google direttamente in salotto. L’assistente affianca la ricerca dei contenuti e l’interazione vocale con il sistema operativo, con l’obiettivo dichiarato di aiutare anche gli utenti meno esperti a trovare le regolazioni più adatte alle proprie esigenze di visione, un aspetto che punta a semplificare l’esperienza d’uso quotidiana del televisore oltre alla semplice riproduzione di contenuti.

Dolby Vision, Dolby Atmos e DTS:X per un’esperienza cinematografica completa

Il pacchetto multimediale copre i principali formati ad alta gamma dinamica sia per l’immagine che per l’audio: Dolby Vision, Dolby Atmos e DTS:X sono tutti supportati, un ventaglio che punta a restituire un’esperienza cinematografica completa senza compromessi su nessuno dei due fronti. Sul piano della connettività, il televisore integra quattro porte HDMI 2.1 con supporto 4K a 120Hz, una dotazione pensata anche per chi vuole sfruttare il pannello per il gaming ad alte prestazioni.

Il comparto audio si affida a quattro altoparlanti, due a gamma completa e due tweeter, per una potenza complessiva di 20W, un sistema pensato per accompagnare l’esperienza visiva senza necessariamente richiedere una soundbar esterna per un ascolto quotidiano soddisfacente.