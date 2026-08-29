Google Pixel, le batterie al silicio-carbonio si avvicinano

Le batterie al silicio-carbonio potrebbero arrivare sui Pixel dei prossimi anni, e questa volta l’indicazione non nasce da un rumor di terze parti ma da una dichiarazione attribuita direttamente a un product manager di Google. Nessuna data, nessun modello indicato, però il fatto che a Mountain View si stia valutando concretamente il passaggio a questa tecnologia dice già molto sul percorso che l’azienda ha in mente per l’autonomia dei suoi smartphone.

Il quadro di mercato aiuta a capire perché la notizia abbia un peso. Samsung ha rotto gli indugi con Galaxy Fold 8, Galaxy Fold 8 Ultra e Galaxy Z Flip 8, i primi dispositivi della casa coreana a montare celle al silicio-carbonio. Con quella mossa, Google e Apple sono rimasti gli unici due grandi produttori a non aver ancora adottato la soluzione, mentre buona parte dei marchi cinesi la utilizza da tempo per infilare capacità generose in scocche che restano sottili.

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Perché il silicio-carbonio interessa a Google

Il punto è tutto lì, nella densità energetica. Le celle al silicio-carbonio permettono di immagazzinare più energia nello stesso volume rispetto alle tradizionali batterie agli ioni di litio con anodo in grafite, il che significa due possibilità: o si aumenta la capacità mantenendo le dimensioni, oppure si mantiene la capacità e si guadagna spazio interno da dedicare ad altro. Per un dispositivo come Pixel, dove il fotografico e il calcolo per l’intelligenza artificiale reclamano volume e consumi, non è un dettaglio marginale.

E qui entra in gioco il confronto tra generazioni, che rende la valutazione di Google ancora più comprensibile. I nuovi Pixel 11 Pro arrivano infatti con capacità leggermente inferiori rispetto ai modelli che sostituiscono. Si parla di 4.850 mAh per Pixel 11 Pro contro i 4.870 mAh di Pixel 10 Pro, mentre il divario si allarga un po’ sul formato maggiore: 5.115 mAh per Pixel 11 Pro XL contro i 5.200 mAh di Pixel 10 Pro XL. Differenze piccole, quasi impercettibili nell’uso quotidiano, ma che vanno nella direzione opposta a quella a cui il mercato si è abituato.

Numeri che si muovono di pochissimo

L’unico modello che guadagna qualcosa è il Pixel 11 base, e anche in quel caso il progresso è minimo: 4.985 mAh contro i 4.970 mAh del predecessore. Quindici mAh in più, un’unghia, niente che possa cambiare la vita a chi arriva a sera con il telefono in riserva. Il messaggio implicito è chiaro: con la chimica attuale, Google ha praticamente esaurito i margini di manovra dentro quei corpi macchina.

Da qui la logica del ragionamento sulle batterie al silicio-carbonio. Restare fermi mentre i concorrenti guadagnano centinaia di mAh a parità di ingombro significa presentarsi ogni anno con schede tecniche che, sul fronte autonomia, sembrano immobili. Il passaggio alla nuova chimica sarebbe il modo più diretto per sbloccare la situazione, senza dover ripensare da zero il design dei dispositivi.

Va detto che una valutazione interna non equivale a un impegno. Nessun riferimento a una generazione specifica, nessuna tempistica, nessuna conferma ufficiale su quali modelli potrebbero ospitare per primi la tecnologia. Il tema, però, è ormai sul tavolo di Mountain View, e l’ammissione arriva in un momento in cui il resto del settore ha già scelto la propria strada.

Per ora, dunque, i Pixel continuano con le celle tradizionali e con numeri che si muovono al ritmo di qualche decina di mAh in su o in giù. La prospettiva di un cambio di chimica resta appesa a una frase raccolta da un product manager, che di fatto colloca Pixel tra i candidati al passaggio verso il silicio-carbonio insieme all’unico altro grande produttore ancora fuori dal gruppo, Apple.