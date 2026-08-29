Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 e Flip8: recensioni entusiaste dai consumatori europei

In questo articolo Indice dei contenuti 1 sezione 01 Galaxy Z Fold8 Ultra conquista i professionisti mobile

Dopo i numeri record dei preordini, che avevano già reso la nuova serie Galaxy Z la gamma di pieghevoli Samsung più richiesta di sempre in Europa, arrivano i primi giudizi di chi i dispositivi li ha effettivamente in mano. Il punteggio medio delle recensioni dei consumatori europei per Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 e Galaxy Z Flip8 si attesta a 4,80 su 5 stelle, un dato che conferma quanto l’interesse generato dai preordini si stia traducendo in soddisfazione concreta all’uso.

Dietro questo entusiasmo c’è un cambiamento nelle aspettative dei consumatori verso i propri smartphone, confermato da una ricerca dedicata. Quasi sette europei su dieci (69%) desiderano un dispositivo sottile e comodo da usare ogni giorno, ma capace di aprirsi quando serve per offrire uno schermo più ampio. Un desiderio che nasce da un’esigenza molto concreta: gestire più app contemporaneamente, consultare documenti, modificare video, attività per cui le dimensioni tradizionali di uno smartphone iniziano a diventare un limite reale.

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Il dato più significativo emerso dal sondaggio, condotto su 4.006 persone riguardo alle loro abitudini di utilizzo dello smartphone, è che l’85% degli intervistati ha dichiarato di lasciare alcune attività incompiute sul telefono per completarle successivamente su un dispositivo con uno schermo più grande. Tra i vantaggi principali indicati dai consumatori figurano la possibilità di confrontare informazioni affiancate (31%), completare attività senza dover cambiare dispositivo (30%) e guardare contenuti, leggere o giocare su uno schermo più ampio (29%). Sono proprio queste esigenze quotidiane a rendere gli smartphone pieghevoli una risposta sempre più concreta, non più un esperimento di nicchia riservato a pochi appassionati di tecnologia.

Galaxy Z Fold8 Ultra conquista i professionisti mobile

Tra i tre modelli, Galaxy Z Fold8 Ultra si è affermato rapidamente come il dispositivo preferito dagli utenti più esigenti e dai professionisti mobile che cercano prestazioni multitasking senza compromessi insieme a una tecnologia display immersiva. Le prime recensioni dei consumatori lodano in particolare l’ampio schermo per la gestione simultanea di più attività e la fruizione dei contenuti, oltre alla qualità del comparto fotografico, elementi che confermano come il posizionamento premium del dispositivo trovi riscontro concreto nell’esperienza reale degli utenti.

I risultati nel loro complesso, dai preordini record ai giudizi post-acquisto, raccontano una convergenza precisa tra ciò che Samsung ha costruito con la nuova gamma Galaxy Z e ciò che i consumatori europei stanno effettivamente cercando nei propri smartphone: più flessibilità, più spazio, meno compromessi tra portabilità e produttività.