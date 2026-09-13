Trump Mobile T1 rincara di 230 euro senza modifiche hardware

Il prezzo di Trump Mobile T1 è salito di colpo, e senza che nessuno si prendesse la briga di spiegare il perché. Lo smartphone dorato del marchio legato al nome del presidente americano è passato da una cifra promozionale di circa 470 euro a circa 700 euro, un ritocco che vale più o meno 230 euro in più rispetto al listino iniziale visto al debutto. Nessun comunicato, nessuna nota, nessun annuncio. Semplicemente, la scheda prodotto sul negozio online è stata aggiornata e il nuovo importo è comparso lì, come se fosse sempre stato quello.

Il dettaglio che pesa più di tutti è che l’hardware non è cambiato di una virgola. Stesso telefono, stesse specifiche, stessa scocca dal colore oro che è di fatto l’unico vero elemento distintivo del prodotto. Chi lo aveva già guardato con scetticismo quando costava meno ora si trova davanti a un dispositivo identico, ma con un cartellino sensibilmente più salato.

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Un telefono di fascia media con ambizioni da top di gamma

Sul piano tecnico, T1 Phone resta quello che era: un medio di gamma costruito su componentistica interna condivisa con HTC U24 Pro. Una parentela che, va detto, non è un mistero e che spiega bene il posizionamento originario del prodotto. A circa 470 euro il discorso poteva ancora reggere, almeno per chi cercava un oggetto più simbolico che prestazionale. A circa 700 euro il quadro cambia radicalmente, perché quella è la fascia in cui operano i marchi più affermati con i loro modelli di punta, o quasi.

Il risultato è una collocazione commerciale scomoda. Trump Mobile si ritrova a competere con produttori che in quella forbice di prezzo offrono chip più potenti, comparti fotografici più maturi e cicli di aggiornamento software ben definiti. Il confronto diretto, insomma, non aiuta. E senza un miglioramento hardware a giustificare il rincaro, il nuovo prezzo appare più come una necessità che come una scelta di posizionamento.

I chip di memoria dietro l’aumento del prezzo

La spiegazione più plausibile arriva dal mercato dei componenti. L’aumento è attribuibile al rincaro generalizzato dei chip di memoria, una dinamica che sta toccando l’intero settore e che non riguarda certo soltanto questo modello. Quando i costi delle memorie salgono, i produttori si trovano davanti a due strade: comprimere i margini oppure ribaltare la differenza sul cliente finale. Qui è stata scelta la seconda, e con una decisione piuttosto netta.

Il punto è che marchi con volumi di vendita elevati possono assorbire parte di questi aumenti grazie a contratti di fornitura pluriennali e a economie di scala. Un operatore piccolo, con una gamma ridotta e una produzione limitata, ha molto meno spazio di manovra. Da qui il balzo di circa 230 euro, che in percentuale supera il 50 per cento del prezzo originario e rappresenta quindi uno degli scatti più aggressivi visti di recente su un singolo dispositivo.

Resta il modo in cui l’operazione è stata gestita. Un cambio di listino di questa entità, comunicato attraverso il semplice aggiornamento di una pagina di vendita, lascia i potenziali acquirenti senza alcun riferimento su cosa sia cambiato e perché. Nessuna nota ufficiale ha accompagnato la modifica sul sito, e la mancanza di trasparenza rischia di pesare quanto la cifra stessa.

Per chi aveva messo Trump Mobile T1 nella lista dei possibili acquisti, il conto è presto fatto: stesso prodotto, stessa dotazione, stesso posizionamento tecnico, ma un investimento richiesto molto più consistente. E in una fascia di mercato dove la concorrenza è tra le più affollate, quel differenziale di prezzo si nota immediatamente.