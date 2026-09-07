Samsung Galaxy S26 FE e Z Flip8, arrivano i nuovi aggiornamenti

Galaxy S26FE Due aggiornamenti software sono arrivati nelle scorse ore su Galaxy Z Flip8 e Galaxy S26 FE, i due modelli più recenti tra quelli messi in commercio dal colosso coreano. Nulla di clamoroso, va detto subito, ma si tratta comunque di quei rilasci che tengono in ordine la parte più delicata di uno smartphone, ossia la sicurezza. E il dettaglio interessante è che uno dei due pacchetti rappresenta il primo update in assoluto per un device uscito appena da qualche giorno.

Il contesto aiuta a capire il momento. Il team di sviluppo di Samsung in queste settimane è concentrato quasi tutto sull’ottimizzazione di One UI 9, con le beta che stanno raggiungendo anche generazioni precedenti come la serie Galaxy S24 e con novità attese pure su Galaxy S25. Ma il lavoro ordinario non si ferma, e la manutenzione dei firmware procede in parallelo.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Galaxy Z Flip8, un ritocco alla sicurezza

Partendo dal pieghevole, l’aggiornamento appena distribuito per Galaxy Z Flip8 porta il firmware alla versione F776NKSS2AZH8 e migliora la sicurezza complessiva del telefono. Le patch di riferimento, però, restano quelle di agosto 2026, quindi non c’è un salto al mese successivo. La lettura più plausibile è che il pacchetto contenga la correzione di alcuni bug minori legati proprio alla protezione del dispositivo, il tipo di intervento che passa inosservato all’uso quotidiano ma che serve a chiudere piccole falle.

Per ora la distribuzione riguarda soltanto i modelli venduti in Corea del Sud. Una prassi consueta per Samsung, che tende a usare il mercato interno come primo banco di prova prima di allargare il rilascio agli altri Paesi. Chi ha acquistato il pieghevole in Italia dovrà quindi aspettare qualche giorno, senza però dover fare nulla di particolare, perché sarà il sistema stesso a segnalare la disponibilità del pacchetto con una notifica.

Galaxy S26 FE riceve il suo primo aggiornamento

Discorso diverso e in un certo senso più curioso per Galaxy S26 FE, arrivato sul mercato da pochissimo e già destinatario del suo primo update. Il firmware sale alla versione S741NKSU1AZHD e introduce le patch di sicurezza di agosto 2026, quelle che sistemano 56 vulnerabilità. Un numero tutt’altro che simbolico, che dà l’idea di quanta manutenzione ci sia dietro ogni mese di supporto software.

Non c’è solo la parte legata alla sicurezza. Il changelog parla anche di miglioramenti generali alla stabilità del sistema, la classica voce che di solito indica correzioni sparse e piccole rifiniture raccolte dopo le prime settimane di utilizzo reale da parte degli utenti. Per un modello appena lanciato è una fase quasi fisiologica, con il produttore che raccoglie feedback e sistema quello che sfugge nei test interni.

Anche in questo caso la disponibilità è limitata ai dispositivi commercializzati in Corea del Sud, con l’espansione internazionale attesa nei prossimi giorni. Chi non ha voglia di aspettare la notifica automatica può provare a forzare la ricerca manuale, aprendo il menu delle Impostazioni ed entrando nella sezione dedicata agli aggiornamenti software. Non è detto che il pacchetto compaia subito, perché il rilascio avviene a scaglioni, ma un tentativo costa poco.