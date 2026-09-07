Celly porta l’AI tra gli accessori tech a IFA 2026

Celly torna a IFA 2026 con una gamma di prodotti che amplia il tradizionale universo degli accessori per dispositivi elettronici. L’azienda porta infatti a Berlino nuove soluzioni dedicate all’intelligenza artificiale, alla ricarica e alla vita quotidiana, affiancandole a proposte per la casa, l’ufficio e la linea Tech for Kids. Il filo conduttore è quello di un ecosistema di accessori pensati per accompagnare l’utente durante l’intera giornata, seguendo la filosofia H24 di Celly e puntando su prodotti sempre più versatili.

Celly porta l’intelligenza artificiale negli accessori

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Una delle novità più interessanti dello stand è la prima collezione Celly con funzionalità AI integrate. L’obiettivo è portare l’intelligenza artificiale all’interno di dispositivi semplici da utilizzare, trasformandola in uno strumento concreto per attività quotidiane come comunicare, lavorare e viaggiare. Il prodotto principale della nuova gamma è AI Translator, un dispositivo dedicato alla traduzione simultanea in oltre 120 lingue. Oltre alla traduzione, permette di effettuare trascrizioni intelligenti e generare riassunti di call e riunioni. La stessa impostazione viene portata anche su una nuova coppia di auricolari True Wireless e sulle cuffie over-ear. Le funzionalità AI possono essere utilizzate durante conversazioni, chiamate e meeting, rendendo la tecnologia particolarmente interessante per chi viaggia spesso, lavora con interlocutori internazionali o ha bisogno di comunicare in lingue differenti.

Il prezzo consigliato è di 139,99 euro per AI Translator, mentre gli auricolari True Wireless con AI costano 39,99 euro e le cuffie over-ear con AI 49,99 euro.

Nuove lampade per casa e ufficio

A Berlino Celly amplia anche il proprio catalogo con una linea pensata per casa e ufficio, dove illuminazione e ricarica wireless vengono integrate nello stesso dispositivo.

La nuova lampada LED dispone di una base per la ricarica wireless fino a 15W e può essere utilizzata per ricaricare contemporaneamente smartphone e auricolari compatibili. Sono disponibili tre livelli di intensità luminosa e due tonalità, bianco e bianco caldo, mentre l’autonomia arriva fino a 12 ore. C’è poi una lampada pieghevole con base di ricarica wireless per smartphone. La struttura regolabile permette di occupare meno spazio sulla scrivania e di modificare l’illuminazione scegliendo tra tre temperature colore.

La proposta viene completata da due orologi multifunzione che combinano sveglia e caricatore wireless fino a 15W. Il modello più completo aggiunge anche due speaker da 5W, trasformandosi in un piccolo hub per la scrivania o il comodino.

I prezzi partono da 29,99 euro per la lampada con ricarica wireless e per l’orologio con ricarica wireless, mentre la lampada pieghevole costa 49,99 euro e l’orologio con doppio speaker 49,99 euro.

La ricarica diventa più intelligente

La ricarica continua a rappresentare una delle categorie principali di Celly e a IFA arriva una nuova generazione di accessori progettati per combinare potenza e compattezza. Tra le novità c’è un caricatore da muro da 100W con due porte USB-C e tecnologia GaN, pensato soprattutto per chi vuole viaggiare con un unico alimentatore compatto.Ancora più particolare è il nuovo caricatore da muro con display integrato. Lo schermo permette di visualizzare in tempo reale il dispositivo collegato, la potenza di ricarica erogata e lo stato della batteria. La funzione di identificazione del dispositivo è disponibile a partire da iPhone 15 e modelli successivi.

Il caricatore da 100W ha un prezzo consigliato di 59,99 euro, mentre quello con display viene proposto a 39,99 euro.

Anche i bambini entrano nel mondo dell’AI

Celly amplia a IFA anche la gamma Tech for Kids, introducendo nuovi prodotti pensati per combinare tecnologia, creatività e semplicità di utilizzo. La novità principale è una stampante per bambini con AI, capace di stampare fotografie direttamente dalla galleria dello smartphone attraverso l’app dedicata. Il dispositivo permette inoltre di utilizzare un pulsante specifico per chiedere all’intelligenza artificiale di creare disegni originali in bianco e nero, pronti per essere colorati.

A completare la nuova proposta arrivano le cuffie wireless per bambini, caratterizzate da un design colorato e personalizzabile attraverso magneti intercambiabili. Il volume è limitato a 85 dB, mentre la connessione Bluetooth e la batteria ricaricabile permettono di utilizzarle anche durante gli spostamenti.

La stampante con AI costa 64,99 euro, mentre le cuffie wireless vengono proposte a 19,99 euro.

Un aspirapolvere compatto per auto e casa

Tra le altre novità presentate a Berlino c’è infine un aspirapolvere portatile destinato principalmente alla pulizia degli interni dell’auto, ma utilizzabile anche in casa e in ufficio. Il dispositivo punta sulla compattezza e integra un motore brushless, con una struttura dotata di impugnatura ergonomica antiscivolo. Può essere utilizzato per eliminare polvere, briciole e peli di animali, sfruttando gli accessori inclusi nella confezione. La batteria ricaricabile tramite USB-C permette di utilizzarlo anche per pulire scrivanie, tastiere e piccoli ambienti, ampliandone l’utilizzo oltre quello automobilistico.