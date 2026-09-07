LG e Marriott, l’Hotel TV diventa il centro della smart room

LG Electronics e Marriott International puntano a cambiare il ruolo della televisione nelle camere d’albergo. Le due aziende hanno annunciato una collaborazione strategica per sviluppare una piattaforma integrata basata su Smart Hotel TV e tecnologie cloud, con l’obiettivo di unire intrattenimento, servizi e gestione delle tecnologie presenti nelle strutture.

L’accordo è stato formalizzato attraverso un memorandum d’intesa presso la sede centrale di Marriott a Bethesda, negli Stati Uniti. La nuova soluzione sarà inizialmente sperimentata in 40 strutture Marriott negli Stati Uniti e in Canada, per poi poter essere estesa ad altri hotel del gruppo a livello globale.

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La TV diventa il punto di accesso alla camera connessa

Al centro del progetto c’è un cambiamento nel modo di concepire l’Hotel TV. Non più soltanto uno schermo dedicato ai programmi televisivi, ma un punto di accesso ai contenuti, ai servizi dell’hotel e alle funzioni della camera.

La piattaforma nasce per riunire queste componenti all’interno di un’interfaccia pensata per essere semplice da utilizzare. Gli ospiti potranno quindi interagire con un ambiente digitale più integrato, mentre la tecnologia LG consentirà di gestire centralmente gli Smart TV professionali e i set-top box presenti nelle strutture aderenti. L’architettura cloud è inoltre pensata per ridurre la dipendenza dalle tradizionali infrastrutture locali utilizzate per la distribuzione dei contenuti video. L’integrazione tra la connettività LG e i sistemi Marriott dovrebbe così creare le basi tecnologiche per camere sempre più intelligenti e connesse.

Un unico sistema per gestire le tecnologie dell’hotel

La piattaforma non è però rivolta soltanto agli ospiti. Una parte importante del progetto riguarda infatti la gestione delle strutture da parte del personale Marriott. Attraverso un ambiente centralizzato, i team operativi potranno controllare in tempo reale lo stato e le prestazioni dei dispositivi installati nelle camere. Il monitoraggio potrà essere effettuato a diversi livelli, dalla singola camera fino all’intero portafoglio globale del gruppo. Questo dovrebbe rendere più semplice individuare eventuali problemi, intervenire sulle anomalie e distribuire aggiornamenti a contenuti e applicazioni senza dover gestire ogni dispositivo separatamente. La piattaforma offre quindi una visione complessiva dell’infrastruttura tecnologica presente negli hotel.

Streaming, canali FAST e oltre 40 applicazioni

Anche l’intrattenimento rimane una componente centrale della soluzione. Il sistema supporterà i tradizionali canali televisivi, i servizi di streaming e i canali FAST, con un’offerta che comprende oltre 40 applicazioni OTT e più di 250 canali.

A questi contenuti si aggiungono funzionalità pubblicitarie personalizzate attraverso LG Channels, insieme a tecnologie per l’inserimento dinamico della pubblicità direttamente lato client.

Dal progetto pilota a un possibile ecosistema globale

La collaborazione partirà con una fase pilota che coinvolgerà 40 strutture negli Stati Uniti e in Canada. In una fase successiva, la piattaforma potrebbe essere portata in un numero maggiore di hotel appartenenti al portafoglio globale Marriott.

Il progetto non si limita inoltre alle camere. Con l’evoluzione della collaborazione, LG e Marriott intendono valutare l’estensione delle tecnologie connesse anche alle aree comuni e agli spazi condivisi, con l’idea di creare un ecosistema digitale più uniforme all’interno delle strutture. La combinazione tra infrastruttura cloud, gestione centralizzata e Smart Hotel TV rappresenta così il primo passo di un progetto che punta a trasformare la tecnologia presente negli hotel da un insieme di dispositivi separati in un sistema maggiormente integrato.