Sky TV e Sky Wifi: il pacchetto Sky Sport sale a 19 euro al mese

Da oggi, 28 settembre 2026, Sky Italia rinnova le promozioni pensate per i nuovi clienti che decidono di abbinare la rete fissa Sky Wifi ai pacchetti Sky TV. Lo schema resta quello già conosciuto, con sconti per i primi 18 mesi sia sulla connessione sia sull’abbonamento televisivo, ma arriva una novità che interessa soprattutto gli appassionati di sport. Cambia infatti il prezzo della combinazione Sky TV + Sky Sport.

Fino al 27 settembre questo pacchetto si poteva attivare insieme alla linea fissa a 15 euro al mese per 18 mesi, di cui 5 euro per Sky TV e 10 euro per Sky Sport. Adesso la cifra sale a 19 euro al mese sempre per 18 mesi, con 10 euro destinati a Sky TV e 9 euro a Sky Sport. Le proposte legate a Sky TV da solo e a Sky TV + Sky Cinema restano invece sostanzialmente invariate. Come previsto, dal 21 settembre è sparita anche la promozione su Sky TV + Sky Calcio a 7 euro al mese in abbinata alla fibra, rimasta disponibile dal 3 agosto al 20 settembre 2026. Le offerte attuali si possono sottoscrivere fino al 30 novembre 2026, salvo cambiamenti, sia nei negozi sia online sul sito dell’operatore.

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Quanto costano i pacchetti Sky TV insieme alla fibra

Chi sceglie il solo pacchetto Sky TV con una linea Sky Wifi in FTTC oppure in Fibra FTTH sulle reti Fastweb e FiberCop paga 9 euro al mese per i primi 18 mesi al posto di 25 euro. Sommando connessione e televisione, la spesa complessiva parte da 29,90 euro al mese per 18 mesi, contro i 54,90 euro del listino. Va ancora meglio a chi attiva la Fibra FTTH su rete Open Fiber, perché in quel caso Sky TV scende a 7 euro al mese e il totale parte da 27,90 euro mensili.

Con Sky TV + Sky Cinema la tecnologia non conta. Il pacchetto cinema costa 5 euro al mese per 18 mesi anziché 14 euro, mentre Sky TV è proposto a 10 euro invece di 25, per un totale di 15 euro. Aggiungendo la rete fissa il conto parte da 35,90 euro al mese al posto di 68,90 euro. La nuova formula con lo sport prevede Sky Sport a 9 euro invece di 26,90 euro e Sky TV a 10 euro, quindi 19 euro complessivi, che con la connessione diventano 39,90 euro al mese per 18 mesi rispetto agli 81,80 euro di partenza.

In tutti i casi l’abbonamento televisivo passa esclusivamente da Sky Stream, il box via internet disponibile dal 3 giugno 2024. L’attivazione costa 19 euro invece di 99 euro, ma sulle linee Open Fiber anche questa voce viene azzerata.

Le versioni di Sky Wifi e i dettagli tecnici

Per i nuovi clienti che attivano contemporaneamente un abbonamento residenziale Sky TV con Sky Stream, la versione base di Sky Wifi costa 20,90 euro al mese per 18 mesi e poi 29,90 euro, con chiamate a consumo e modem Wifi Hub. Dal 23 settembre il prezzo resta lo stesso anche aggiungendo Sky Mobile. Sky Wifi Plus include le chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali, gratuite per 18 mesi, sempre a 20,90 euro e poi a 34,90 euro. Sky Wifi Ultra aggiunge la rete mesh creata dai Wifi Spot a 25,90 euro, che diventano 34,90 euro al termine della promozione, mentre Ultra Plus unisce mesh e chiamate illimitate a 25,90 euro e poi 39,90 euro. L’attivazione della linea è gratuita anziché 49 euro.

L’opzione Voce Unlimited costa 5 euro al mese una volta terminati i 18 mesi gratuiti. L’opzione Ultra Wifi, che fornisce il dispositivo Sky Wifi Spot in comodato d’uso, prevede invece 5 euro al mese e 50 euro di attivazione, in alcuni casi offerti gratis. Nella versione base le chiamate verso i fissi costano 0 euro al minuto con 19 centesimi di scatto alla risposta, quelle verso i mobili 19 centesimi al minuto con lo stesso scatto.

Sul fronte delle prestazioni la Fibra FTTH, disponibile su reti Open Fiber, Fastweb e FiberCop, arriva fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload, anche nelle Aree Bianche coperte dalla rete pubblica di Open Fiber. La tecnologia misto fibra rame FTTC raggiunge invece 200 Mbps in download e 20 Mbps in upload oppure 100 Mbps e 20 Mbps. Il nuovo modem bianco con tecnologia Wifi 6 viene consegnato soltanto a chi attiva una linea in fibra FTTH, anche se resta possibile usare un apparato di propria scelta rispettando i requisiti minimi indicati da Sky. In caso di recesso la dismissione costa 29,90 euro per la FTTH e 23,31 euro per la FTTC, mentre la migrazione è sempre di 11,09 euro.

Fonte: TecnoAndroid