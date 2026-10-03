Eolico offshore da 18 MW: in Cina il cluster più grande al mondo

Nel Mar Cinese Meridionale è entrato in funzione il più grande gruppo al mondo di turbine eoliche offshore da 18 MW, macchine gigantesche piantate in mare aperto che adesso producono energia tutte insieme. Il primato non riguarda una singola pala o un singolo aerogeneratore ma l’insieme. Nessun altro parco eolico offshore può contare infatti su così tanti impianti di questa potenza che lavorano contemporaneamente, fianco a fianco, all’interno dello stesso progetto.

Detto così potrebbe sembrare un dettaglio da addetti ai lavori. In realtà il senso della notizia sta proprio nella combinazione tra due elementi, cioè la taglia delle macchine e il loro numero. Quando si parla di 18 megawatt per ciascuna turbina ci si riferisce alla potenza massima che ogni singolo impianto è in grado di erogare nelle condizioni di vento più favorevoli. Si tratta di una cifra che colloca questi aerogeneratori nella fascia dei giganti del settore, e il fatto di vederne tanti accesi nello stesso tratto di mare rende l’operazione ancora più rilevante.

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Perché il record riguarda il gruppo e non la singola macchina

Il cuore della questione è il concetto di cluster. Non basta installare una turbina enorme per stabilire un primato di questo tipo, serve metterne in funzione molte e farle girare in modo coordinato. È esattamente ciò che è successo nel Mar Cinese Meridionale, dove le turbine da 18 MW non sono un esperimento isolato ma un vero e proprio sistema che lavora come un’unica grande centrale.

La differenza, a pensarci bene, è sostanziale. Un prototipo acceso in solitaria dimostra che una tecnologia funziona. Un intero gruppo di aerogeneratori della stessa classe che entra in servizio insieme dice invece qualcosa di diverso, e cioè che quella tecnologia è passata dalla fase dimostrativa a quella operativa. Ed è proprio su questo piano che il nuovo impianto eolico marino si distingue da tutti gli altri esistenti oggi nel mondo.

Un primato che si misura in mare aperto

Parlare di eolico offshore significa parlare di impianti costruiti lontano dalla terraferma, dove il vento tende a soffiare con maggiore regolarità e dove lo spazio a disposizione permette di installare strutture di dimensioni che sulla costa sarebbero difficili da gestire. Le turbine di questo parco rientrano pienamente in questa logica, con una potenza unitaria che le rende tra le più grandi mai messe in funzione in mare.

Il dato che rende unico il progetto resta comunque quello del numero complessivo. Altri parchi eolici offshore possono avere più turbine oppure ospitare singole macchine di taglia importante, ma nessuno riunisce così tanti aerogeneratori da 18 MW operativi nello stesso momento. È questa somma di dimensioni e quantità a trasformare il cluster del Mar Cinese Meridionale nel più grande del suo genere a livello globale. Con l’entrata in servizio delle turbine il parco è ora pienamente attivo, e da questo momento il record mondiale per il maggior numero di turbine eoliche offshore da 18 MW funzionanti insieme appartiene a questo impianto nel Mar Cinese Meridionale.

Fonte: TecnoAndroid