Amazon aumenta i salari negli USA: 1,4 miliardi e nuovi conti

Con un intervento che riguarda l’intera rete americana, Amazon ha deciso di alzare di circa 0,90 euro l’ora la paga dei propri dipendenti negli Stati Uniti, spingendo il salario minimo iniziale per chi lavora a tempo pieno intorno ai 18 euro l’ora. La retribuzione media, sempre secondo i numeri diffusi dalla società, arriva a sfiorare i 22 euro orari. Non si tratta di un ritocco simbolico, visto che l’operazione vale oltre 1,4 miliardi di euro complessivi, una cifra che dà bene l’idea di quanti siano i lavoratori coinvolti nei magazzini e nei centri di smistamento del gruppo.

Il conteggio, però, non si ferma alla busta paga in senso stretto. Amazon sottolinea che, sommando anche il valore economico dei benefit riconosciuti ai dipendenti, la compensazione media complessiva supera i 29 euro l’ora. È il modo classico con cui le grandi aziende presentano i propri pacchetti retributivi, mettendo sullo stesso piano stipendio e servizi collaterali, dalla copertura sanitaria ai programmi di formazione.

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Come sono cresciuti gli stipendi nelle attività operative

Guardando indietro, la società fa notare che il salario minimo iniziale nelle attività operative è cresciuto di oltre il 17% negli ultimi tre anni. Un dato che serve a inquadrare l’ultimo aumento dentro un percorso più lungo, iniziato quando il mercato del lavoro statunitense nel settore logistico era diventato particolarmente competitivo e trattenere il personale costava sempre di più.

C’è poi un meccanismo che riguarda direttamente chi entra in azienda oggi. Gli stipendi seguono infatti un piano di incrementi programmati nei primi tre anni di permanenza, il che significa che la cifra di partenza non resta ferma ma sale progressivamente con l’anzianità di servizio. Una struttura pensata per ridurre il turnover, che nei magazzini rappresenta storicamente uno dei problemi più costosi da gestire. La logica è semplice, chi resta guadagna di più, e chi guadagna di più tende a restare.

Day 1 Financial, il nuovo benefit bancario per i dipendenti

La seconda novità annunciata da Amazon si chiama Day 1 Financial ed è un servizio finanziario costruito insieme a First Tech Federal Credit Union. Non riguarda solo i dipendenti che rispettano i requisiti previsti, ma si estende anche ai loro coniugi e ai figli, allargando quindi la platea dei potenziali beneficiari ben oltre il singolo lavoratore.

Nel concreto, il pacchetto comprende conti correnti e conti di risparmio senza commissioni mensili, senza obbligo di saldo minimo e senza costi legati allo scoperto. Tre voci che, messe insieme, rappresentano proprio le spese che pesano di più su chi ha entrate modeste e un margine di manovra ridotto sul conto a fine mese. Il dettaglio forse più rilevante è un altro, l’apertura non richiede una storia creditizia alle spalle.

Negli Stati Uniti questo punto fa una differenza enorme. L’accesso ai servizi bancari tradizionali passa quasi sempre attraverso il punteggio di credito, e chi non ne ha uno costruito nel tempo, magari perché giovane o appena arrivato nel Paese, finisce spesso fuori dal circuito ufficiale. Un conto senza quel prerequisito significa, per una fetta non piccola di lavoratori, la possibilità concreta di gestire lo stipendio in modo ordinario invece di affidarsi a soluzioni più costose e meno tutelate.

Fonte: TecnoAndroid