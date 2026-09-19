Lenovo IdeaPad Slim 3 con Snapdragon X in offerta a 599 euro

Chi cerca un portatile leggero senza svuotare il conto in banca farà bene a dare un’occhiata a Lenovo IdeaPad Slim 3 con Snapdragon X, che in queste ore scende a 599€ contro i 799€ di listino. Si tratta del minimo storico per questa configurazione, con uno sconto del 25% che vale 200€ risparmiati secchi. Un taglio di prezzo piuttosto netto, tra i più marcati visti finora su questo modello, e la finestra utile per approfittarne non è mai lunghissima.

Il punto interessante è che non parliamo di un notebook di ripiego. Dentro c’è un processore ARM di ultima generazione, la sigla è X1 26 100, con 8 core, frequenza massima di 3.0GHz e 30MB di cache totale. Niente a che vedere con i vecchi chip pensati solo per consumare poco.

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Cosa c’è dentro Lenovo IdeaPad Slim 3

La piattaforma include una NPU Qualcomm Hexagon capace di arrivare a 45 TOPS, il numero che serve per rientrare ufficialmente nella categoria degli AI PC. Tradotto in pratica: gli strumenti di intelligenza artificiale integrati in Windows 11 girano in locale, senza dover appoggiarsi sempre al cloud. La grafica è affidata alla GPU Adreno integrata, che se la cava bene con video, streaming e qualche titolo leggero, mentre sui carichi davvero pesanti mostra i limiti che ci si può aspettare da una soluzione di questa fascia.

La configurazione in promozione monta 8GB di RAM e 256GB di SSD. Un taglio calibrato sull’uso di tutti i giorni, quindi navigazione, documenti, videochiamate, qualche serie in streaming la sera. Chi lavora su file enormi o monta video probabilmente guarderà altrove, ed è giusto così.

Il display merita un paragrafo a parte, perché è uno degli aspetti meglio riusciti. Pannello IPS WUXGA da 15,3 pollici con risoluzione 1920 x 1200 e rapporto 16:10, che rispetto al classico 16:9 regala spazio verticale in più, comodissimo per leggere pagine web o lavorare su documenti lunghi. La luminosità dichiarata è di 300 nit, con trattamento antiriflesso che aiuta anche vicino a una finestra, e c’è la certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light per le sessioni prolungate davanti allo schermo.

Il resto della dotazione segue la stessa logica: concreta, senza fronzoli. Tastiera retroilluminata a grandezza naturale con tastierino numerico incluso, lettore di impronte digitali per sbloccare il computer al volo, webcam HD 720p con otturatore fisico per la privacy. Sul fronte connettività ci sono WiFi 6 e porte USB 3.2 Gen 1 sia in formato Type C sia Type A, quindi le vecchie chiavette continuano a funzionare senza adattatori. La batteria è da 60Wh con autonomia dichiarata fino a 6 ore.

La colorazione è Luna Grey, le dimensioni restano contenute e il peso si ferma a poco più di 1,5 kg, numeri che lo rendono trasportabile senza troppi sacrifici tra lezioni, treni e scrivanie diverse.

Quanto si risparmia davvero sull’offerta

Tornando ai numeri, Lenovo IdeaPad Slim 3 passa da 799€ a 599€ su Amazon. Il 25% di sconto porta il prezzo al livello più basso mai registrato per questa versione, e per chi voleva provare un notebook con processore ARM e funzioni di intelligenza artificiale integrate senza spendere oltre i 600€ la cifra parla da sola.

Un dettaglio però va sottolineato, perché può fare la differenza: in questa specifica configurazione di vendita il caricatore non è incluso. Meglio saperlo prima di completare l’ordine, così da mettere eventualmente in conto l’acquisto dell’alimentatore a parte.

Fonte: TecnoAndroid