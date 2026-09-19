Kena 200GB a 4,99 euro: winback esteso al 30 settembre 2026

Una nuova tornata di messaggi promozionali sta raggiungendo in questi giorni un altro gruppo di ex clienti dell’operatore semivirtuale, ai quali viene riproposta l’offerta Kena 4,99 200GB Limited Edition 5G a 4,99 euro al mese. La novità rispetto alla campagna precedente sta tutta nel termine ultimo per aderire, che questa volta è fissato al 30 Settembre 2026 invece del 21 Settembre indicato nella prima ondata di SMS partita l’8 Settembre 2026. Il testo del messaggio è asciutto e va dritto al punto: “Torna in Kena a 4,99E/mese! Per te 200 GB in 5G, minuti illimitati e 200 SMS. Nessun costo per attivazione e SIM. Vai su kena.ly/tornainkena e inserisci il codice […] entro il 30/09/2026. Verifica copertura 5G, costi e condizioni sul sito.” Per attivare basta cliccare sul collegamento riportato nell’SMS, selezionare la voce “scopri subito” e inserire il codice univoco ricevuto insieme al numero di telefono su cui è arrivato il messaggio.

Chi può attivare l’offerta winback

La promozione è riservata esclusivamente agli ex clienti che ricevono l’invito e che avevano lasciato i consensi commerciali. Serve poi richiedere la portabilità del numero da qualsiasi altro operatore mobile nazionale. Il codice contenuto nel messaggio non è cedibile ad altri, quindi l’attivazione può avvenire soltanto sulla numerazione che ha ricevuto la proposta.

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Il pacchetto comprende minuti illimitati verso tutti i numeri di rete mobile e fissa nazionali, 200 SMS verso tutti e 200 Giga di traffico internet fino in 5G con velocità massima di 250 Mbps. Il costo di attivazione è azzerato, così come il prezzo della SIM o della eSIM. La spesa iniziale ammonta quindi a 5 euro complessivi, dai quali viene scalato il canone del primo mese anticipato, lasciando 0,01 euro di credito residuo.

Per chi resta fuori dalla selezione ci sono comunque le proposte operator attack già presenti sul sito. Sempre a 4,99 euro al mese si trovano Kena 4,99 150 GB Top 5G, con pagamento mensile ma 150 Giga, e Kena Pack 5G con pagamento semestrale anticipato di 29,99 euro, equivalente a circa 4,99 euro mensili, che offre gli stessi contenuti della winback. Gli stessi quantitativi di minuti, SMS e Giga sono ottenibili anche con Kena 5,99 200GB Limited Edition 5G, in questo caso a 5,99 euro al mese.

SIM, eSIM e velocità della rete

Nel Marzo 2025 l’operatore ha ufficializzato la distribuzione delle Half SIM Green, avviata già da Gennaio 2025. Si tratta di EcoSIM in plastica riciclata, sulla scia delle SIM Green adottate da Novembre 2022, ma con dimensione ridotta del 50%. Sono già attive sulla nuova piattaforma tecnologica TIM, quindi configurate in automatico con l’APN corretto e compatibili con il funzionamento simultaneo di VoLTE e servizi SMS di reperibilità. Dal 5 Agosto 2025 è disponibile anche il formato eSIM, selezionabile online durante l’acquisto. Per gli ordini sul web, scegliendo l’opzione “Ricevi e Attiva da casa”, l’identificazione può avvenire tramite Video Selfie, SPID oppure CIE, quest’ultima strada percorribile dal 24 Giugno 2026. Dal primo inserimento di numero ordine e codice fiscale restano 30 giorni di tempo per completare la procedura.

La rete di appoggio è quella TIM in 2G e 4G, mentre dal 16 Luglio 2025 è arrivato anche il 5G con tetto a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload, lo stesso profilo base previsto dal marchio principale. L’abilitazione è inclusa nel prezzo per Kena 4,99 200GB Limited Edition 5G, come per tutte le offerte mensili da 5,99 euro in su e per Kena Pack 5G. Alcuni clienti hanno però segnalato ritardi nell’attivazione della quinta generazione, non sempre contestuale all’avvio della promozione. Senza copertura o con dispositivo non compatibile si naviga in 4G fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload. In roaming nei Paesi dell’Unione Europea, in Moldavia e Ucraina, minuti e SMS seguono le condizioni nazionali, mentre per i dati nel 2026 la soglia mensile è di 7,5 Giga. Oltre quel limite scatta un addebito di 0,131 centesimi di euro per ogni MB consumato, valido fino a fine 2026.

Fonte: TecnoAndroid