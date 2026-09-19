GPT-6 Astra: OpenAI blocca le nuove iscrizioni al piano Pro

Chi sperava di attivare in questi giorni l’abbonamento più costoso di OpenAI dovrà mettersi il cuore in pace, perché le nuove iscrizioni al piano Pro sono state congelate. Il motivo ha un nome preciso, GPT-6 Astra, il modello più potente mai rilasciato dall’azienda, arrivato all’inizio di settembre e capace di generare una domanda che l’infrastruttura fatica a reggere. Una situazione paradossale, se si pensa che di solito le aziende fanno di tutto per vendere il pacchetto premium. L’anticipazione è arrivata su X da Thibault Sottiaux, responsabile dei prodotti core dell’azienda, quindi ChatGPT e Codex compresi. Aveva parlato di una domanda senza precedenti e messo le mani avanti sulla possibilità di sospendere le nuove sottoscrizioni. Detto, fatto. La sospensione è diventata realtà e ha colpito proprio l’abbonamento dal prezzo più alto, quello che gira intorno ai 185 euro al mese.

Perché Astra pesa così tanto sui data center

Il ragionamento dietro la scelta è meno misterioso di quanto sembri. Secondo Sottiaux il piano Pro è quello che produce il maggior carico sui sistemi, per la semplice ragione che offre l’accesso più generoso e meno vincolato alle capacità del modello. Tradotto, ogni utente Pro consuma molta più potenza di calcolo rispetto a chi usa i piani inferiori. Moltiplicato per migliaia di nuove attivazioni nel giro di pochi giorni, il conto diventa insostenibile.

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Astra, da parte sua, è un modello che richiede una quantità di calcoli notevole. I data center di OpenAI si sono trovati davanti a un picco che non era stato previsto in queste proporzioni, e a quel punto l’alternativa era una sola, cioè scegliere tra un servizio più lento e traballante per tutti oppure chiudere temporaneamente il rubinetto delle nuove iscrizioni sul piano più affamato di risorse. È stata scelta la seconda strada. L’obiettivo dichiarato è tenere Astra accessibile al maggior numero possibile di persone senza penalizzare chi il Pro lo ha già pagato. Un equilibrio delicato, perché nessuno che sborsa quella cifra ogni mese accetta volentieri di vedere il servizio rallentare per colpa dell’afflusso di nuovi arrivati.

Cosa cambia davvero per gli utenti

La misura è mirata e vale la pena chiarire i confini. Il blocco riguarda solo le nuove sottoscrizioni al piano Pro, mentre gli account già attivi continuano a funzionare esattamente come prima, senza tagli e senza limitazioni aggiuntive. Tutti gli altri piani restano disponibili e acquistabili, così come le API, che non hanno subito alcuna restrizione. Chi quindi usa ChatGPT con un abbonamento standard non si accorgerà di nulla, e lo stesso vale per gli sviluppatori che lavorano con le interfacce di programmazione. Il collo di bottiglia è tutto concentrato su quella fascia specifica di utenza, quella che sfrutta il modello in modo intensivo e prolungato.

Quando riapriranno le iscrizioni

Su questo punto OpenAI è rimasta vaga. L’azienda ha fatto sapere di essere già al lavoro per ampliare la capacità di calcolo disponibile nei propri centri dati, e di volerlo fare il prima possibile, ma una data precisa per la riapertura non è stata comunicata. Nessun giorno cerchiato sul calendario, nessuna finestra temporale indicativa.

La vicenda racconta bene quanto la potenza di calcolo sia diventata la vera risorsa scarsa nel settore dell’intelligenza artificiale. Non il software, non il talento, ma i server fisici e l’energia che li alimenta. Quando un modello nuovo raccoglie un’attenzione di questa portata, il limite non è più commerciale ma puramente materiale, fatto di macchine che devono esistere prima di poter essere usate. Per il momento chi non ha ancora il Pro attivo dovrà semplicemente aspettare che OpenAI riesca ad aggiungere la capacità necessaria a sostenere il peso di Astra, senza la possibilità di mettersi in coda o prenotare un posto.

Fonte: TecnoAndroid