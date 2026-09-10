All Star Tower Defense, codici attivi di settembre 2026

I codici All Star Tower Defense aggiornati a settembre 2026 continuano ad arrivare con una regolarità che, per un gioco Roblox con oltre sei anni sulle spalle, ha qualcosa di notevole. Tre promo sono attive in questo momento e regalano Gemme, Stardust e persino un’unità speciale, materiale utilissimo sia per chi apre il gioco per la prima volta sia per chi macina partite da anni. Il funzionamento resta lo stesso di sempre, con un riscatto rapido dal menu delle impostazioni.

I tower defense a tema anime su Roblox sono tantissimi e capire quali valgano il tempo speso non è immediato. La longevità di ASTD è però un buon indizio: il titolo di Top Down Games ha superato la prova degli anni, e i suoi codici promozionali rappresentano una scorciatoia concreta mentre si mette insieme la squadra di campioni da schierare contro il boss successivo.

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All Star Tower Defense: tutti i codici attivi in questo momento

Ecco le promo riscattabili adesso, con i relativi premi:

ReturnOfTheLobbies: 4.000 Gemme, 150 Stardust

ALateSummerAwaits: 4.000 Gemme, 100 Stardust

AwesomeBeginnerCode: 4.000 Gemme, 50 Stardust, 1 Otherworldly Pickle

Come si nota subito, i codici di All Star Tower Defense tendono a distribuire una combinazione di Gemme e Stardust, le due risorse necessarie per evocare nuove unità e ampliare il roster. In qualche occasione arriva anche un’unità speciale in regalo, e qui il ventaglio è ampio: può trattarsi di un pezzo debole ma divertente da usare, oppure di qualcosa di davvero potente. Motivo in più per non lasciarli sul tavolo.

Come riscattare i codici All Star Tower Defense

La procedura è semplice e si risolve in pochi secondi. Basta premere il pulsante Settings nell’angolo in alto a sinistra dello schermo: nella finestra che si apre, in fondo, compare la casella dedicata al riscatto dei codici. Il codice va inserito esattamente come è scritto qui sopra, maiuscole e minuscole comprese, poi si conferma con Enter o con il tasto equivalente sulla propria piattaforma.

Un dettaglio che spiazza chi ci prova per la prima volta: non compare nessun messaggio a schermo a confermare l’avvenuto riscatto. L’unica eccezione riguarda i codici che assegnano un’unità, in quel caso il pop up arriva. Per capire se tutto è andato a buon fine conviene tenere d’occhio il contatore delle valute sotto la finestra, perché il numero cambia immediatamente.

La lista dei codici ASTD scaduti

Con più di sei anni di attività alle spalle, il gioco ha accumulato una collezione considerevole di promo non più valide. Questi sono i codici scaduti e i premi che offrivano: