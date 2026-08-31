AirPods 5 in arrivo a settembre con iPhone 18 Pro e Watch 12

Chi aspettava un aggiornamento delle cuffie di Cupertino potrebbe non dover attendere molto, perché AirPods 5 sono attese già a settembre, insieme alla nuova ondata di prodotti che Apple presenterà all’evento del 9 settembre. A ribadirlo è stato Mark Gurman nella sua newsletter, che ha confermato quanto circolava da settimane sul calendario autunnale dell’azienda. Non si tratta quindi di una novità isolata, ma di un tassello dentro un lancio parecchio affollato.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 9 settembre alle 10 del mattino ora del Pacifico, che per l’Italia significa pomeriggio inoltrato. Sul palco, secondo quanto indicato, ci sarà spazio per iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max, per il tanto chiacchierato iPhone pieghevole, per Apple Watch Series 12 e Apple Watch Ultra 4. Un elenco corposo, che spiega perché l’attenzione tenda a concentrarsi quasi solo sui melafonini, lasciando in secondo piano tutto il resto.

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AirPods 5 in mezzo a un evento affollato

Il punto interessante è proprio questo. Le AirPods 5 arrivano in un contesto dove la scena se la prendono altri prodotti, eppure per moltissimi utenti gli auricolari rappresentano l’acquisto più immediato e frequente, quello che si rinnova con più leggerezza rispetto a uno smartphone di fascia alta. Gurman ha ripetuto che il debutto potrebbe avvenire già questo settembre, quindi in concomitanza con il resto della gamma.

Sulle caratteristiche specifiche non ci sono dettagli aggiuntivi in circolazione, almeno non nella comunicazione ribadita in questi giorni. Il messaggio è essenzialmente sul tempismo, non sulle specifiche tecniche. Chi sta valutando l’acquisto di un paio di auricolari Apple in questo periodo, insomma, ha un elemento in più per decidere se aspettare qualche settimana oppure procedere subito.

iPad mini con display OLED atteso entro ottobre

C’è poi un secondo capitolo, spostato leggermente più avanti nel calendario. Il nuovo iPad mini con display OLED e altre novità dovrebbe arrivare entro la fine di ottobre, quindi qualche settimana dopo l’evento di settembre. Un lancio che, con ogni probabilità, seguirà una strada diversa rispetto al keynote, come già accaduto in passato con prodotti che Apple ha preferito annunciare in modo più discreto.

Il passaggio all’OLED è una di quelle novità che sulla carta suonano tecniche ma che nell’uso quotidiano si notano parecchio, soprattutto su un tablet compatto pensato per la lettura e per i contenuti in mobilità. Il piccolo della famiglia iPad non riceveva attenzioni particolarmente sostanziose da tempo, e un cambio di pannello rappresenta il tipo di aggiornamento capace di rimettere il prodotto al centro del discorso.

Un autunno con più appuntamenti ravvicinati

Guardando l’insieme, la strategia sembra quella di distribuire i lanci su due momenti distinti. Settembre concentrato su iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, il pieghevole, gli orologi e le AirPods 5, ottobre riservato al rinnovo dell’iPad mini. Una separazione che ha una sua logica pratica, evitando di comprimere troppi annunci in un’unica giornata e dando respiro a categorie di prodotto che rischierebbero altrimenti di passare inosservate.

Per chi segue da vicino le mosse dell’azienda, il quadro tracciato da Mark Gurman non introduce grandi sorprese rispetto a quanto già emerso nei mesi scorsi, ma serve da conferma su tempistiche che finora erano rimaste indicative. Il 9 settembre resta la data cerchiata in rosso, con la finestra di ottobre a chiudere il ciclo di presentazioni autunnali di Cupertino.