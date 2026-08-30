Compact OS, la funzione di Windows che libera spazio sul disco

Chi convive con un SSD piccolo e con la barra dello spazio libero perennemente in rosso probabilmente non sa che Windows nasconde da anni una funzione pensata proprio per quella situazione. Si chiama Compact OS ed è una specie di modalità silenziosa del sistema operativo che comprime i file di sistema, riducendo così l’ingombro complessivo dell’installazione. Non è una novità assoluta, esisteva già ai tempi di Windows 10 e continua a essere disponibile su Windows 11, ma se ne è tornato a discutere in questi giorni dopo che un utente l’ha rilanciata su Reddit, scatenando la classica reazione a catena di chi scopre una cosa che c’era da sempre.

Il punto interessante è che non si tratta di un trucco da smanettoni né di una modifica al registro fatta a proprio rischio. Compact OS è documentato ufficialmente da Microsoft, che lo descrive come una soluzione destinata soprattutto ai dispositivi con drive di archiviazione poco capienti, quelli su cui difficilmente si può intervenire con un upgrade. Nella pratica parliamo di notebook economici, miniPC, convertibili di fascia bassa, macchine che nascono con una manciata di gigabyte e finiscono per riempirsi già dopo qualche aggiornamento cumulativo.

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Quanto spazio si recupera davvero con Compact OS

I numeri forniti da Microsoft danno un’idea abbastanza concreta del guadagno. Un’installazione di Windows 10 a 64 bit con 4 GB di RAM occupa senza compressione circa 15 GB. Attivando Compact OS si scende attorno agli 11,3 GB, quindi qualcosa come tre gigabyte e mezzo liberati senza toccare un solo file personale. Spingendosi oltre, con ottimizzazioni aggiuntive, si può arrivare a sfiorare i 10 GB complessivi.

Sulla compatibilità non ci sono particolari paletti, la funzione lavora sia sui sistemi basati su BIOS sia su quelli più moderni con UEFI. E l’attivazione, tutto sommato, è alla portata di chiunque abbia un minimo di dimestichezza con il proprio computer. Il che rende inevitabile la domanda successiva, quella che viene in mente a chiunque legga questi numeri per la prima volta.

Perché allora non è attiva di default

Se il risparmio è così evidente, verrebbe da chiedersi come mai Microsoft non abbia deciso di accendere questa modalità su tutte le macchine appena uscite dalla fabbrica. La risposta ha a che fare con il funzionamento stesso della compressione. Ogni volta che un file compresso deve essere caricato in RAM, qualcuno deve occuparsi di decomprimerlo, e quel qualcuno è il processore. Un lavoro extra, costante, che si traduce in un potenziale impatto sulla fluidità generale del sistema.

Quantificarlo con precisione è complicato. Microsoft parla di un overhead inferiore all’1%, quindi di un peso quasi trascurabile sulla carta. Nella realtà molto dipende dall’hardware: più la CPU è potente, meno si nota la differenza. Il paradosso, però, è servito. Un computer con un processore muscoloso di solito ha anche uno storage generoso, e su una macchina del genere recuperare tre o quattro gigabyte non cambia la vita. Al contrario, i dispositivi che avrebbero più bisogno di Compact OS sono spesso proprio quelli con la CPU meno brillante, dove l’operazione di decompressione rischia di farsi sentire un po’ di più.