IT-Wallet, cosa cambia per i Comuni entro il 2027

Con i nuovi decreti, IT-Wallet entra nella fase che conta davvero, quella in cui le regole smettono di essere annunci e diventano adempimenti concreti. Il quadro normativo definisce chi fa cosa, quali sono gli attori coinvolti e come vengono distribuite le responsabilità, e il risultato è un sistema che si avvicina alla piena operatività. Tradotto in pratica: il portafoglio digitale non è più un progetto in vitro, ma un’infrastruttura che le amministrazioni devono essere pronte a usare.

La lettura più immediata riguarda i documenti digitali, quelli che i cittadini si aspettano di trovare sullo smartphone al posto delle versioni di plastica e carta. Solo che ridurre tutto a questo significa perdere il punto. Il vero cambiamento riguarda l’impianto dei servizi pubblici, il modo in cui vengono progettati, erogati e verificati. Un portafoglio digitale funziona bene quando dietro c’è un flusso di dati affidabile, aggiornato e capace di parlare con altri flussi. Senza quel presupposto, resta un contenitore elegante e poco utile.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Per i Comuni si apre la parte più complicata

Sono i Comuni a trovarsi con il carico più pesante, e non per una questione di volontà politica ma di architettura tecnica. Il primo tema è l’interoperabilità delle banche dati: archivi che spesso vivono separati, costruiti in epoche diverse, con logiche diverse, e che ora devono dialogare in modo stabile. Non è un lavoro da poche settimane. Significa rimettere ordine, capire quali informazioni sono davvero pulite, quali vanno bonificate e quali percorsi devono essere ricostruiti da zero.

Il secondo passaggio è più culturale che informatico. Ripensare i servizi vuol dire chiedersi se un procedimento ha ancora senso nella forma in cui è stato ereditato, oppure se l’arrivo di IT-Wallet permette di eliminare passaggi, richieste ridondanti, documenti che il cittadino consegna a un ufficio pubblico che quei dati già li possiede. È la parte in cui si vede la differenza tra digitalizzare un modulo e ridisegnare un servizio. C’è poi la questione delle responsabilità, che i decreti chiariscono meglio rispetto al passato. Sapere chi risponde di cosa, in un sistema dove circolano attestazioni e credenziali, è la condizione minima perché la fiducia regga. E la fiducia, quando si parla di identità digitale, non è un dettaglio accessorio.

La scadenza di agosto 2027 non è lontana

Il calendario mette un punto fermo: l’adesione obbligatoria al nuovo sistema è fissata entro agosto 2027. Sulla carta sembra un orizzonte comodo, nella pratica lo è molto meno, perché tra ricognizione degli archivi, adeguamenti tecnici, formazione del personale e riorganizzazione dei procedimenti il tempo si consuma in fretta. Le amministrazioni che iniziano a muoversi adesso hanno un margine di manovra, quelle che aspettano rischiano di arrivare alla scadenza con una conformità formale e poco altro.

Il passaggio, va detto, non riguarda solo gli uffici. Un portafoglio digitale che entra nella quotidianità cambia anche il rapporto tra cittadino e amministrazione, riduce le occasioni di contatto burocratico e sposta il valore dai documenti alla capacità di verificarli in tempo reale. È un’idea diversa di cittadinanza digitale, dove il possesso di un certificato conta meno della possibilità di dimostrare un requisito nel momento in cui serve. I decreti, in questo senso, hanno il merito di aver messo nero su bianco perimetri e ruoli. Il resto del lavoro si gioca sul terreno delle amministrazioni locali, dove la trasformazione o si costruisce sui dati oppure non si costruisce affatto, e dove la data del 2027 funziona come vincolo e come acceleratore allo stesso tempo.