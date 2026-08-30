Titanio al plasma, PyroGenesis firma la prima fornitura USA

La stampa 3D di componenti metallici, quando il pezzo finito deve resistere alle sollecitazioni di un velivolo o di un satellite, smette di essere un esercizio di stile e diventa una questione di materiali. Ed è proprio qui che entra in gioco il titanio al plasma, protagonista di una fornitura appena partita verso uno dei principali laboratori statunitensi di ricerca applicata, sostenuto dal Dipartimento della Difesa e dalla NASA. Il nome del centro resta riservato, ma l’ordine è concreto: si tratta del primo acquisto commerciale di polvere di titanio Ti64 prodotta da PyroGenesis con la tecnica dell’atomizzazione al plasma.

Detta così può sembrare un dettaglio da addetti ai lavori. In realtà, per chi lavora nella produzione additiva, la qualità della polvere è quasi tutto. Un componente stampato in metallo nasce da granuli finissimi che vengono fusi strato dopo strato, e se quei granuli hanno forma irregolare, dimensioni troppo variabili o impurità interne, il difetto se lo porta dietro il pezzo finale. In settori dove un cedimento non è un’opzione contemplabile, la differenza tra una polvere buona e una eccellente si misura in affidabilità e durata.

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Cosa rende speciale il Ti64 prodotto con atomizzazione al plasma

Il Ti64 è una lega di titanio con alluminio e vanadio, una delle più diffuse in ambito aerospaziale per un motivo abbastanza intuitivo: pesa poco, regge carichi meccanici notevoli e resiste bene alla corrosione. Una combinazione difficile da trovare altrove, che spiega perché venga impiegata su strutture aeronautiche, componenti per lo spazio e sistemi che devono lavorare in condizioni estreme senza margini di errore.

L’atomizzazione al plasma è il metodo con cui questa lega viene ridotta in polvere. Il principio, semplificando parecchio, prevede l’utilizzo di torce al plasma per portare il materiale allo stato fuso e frammentarlo in particelle. Nel caso della fornitura destinata al laboratorio americano, le particelle hanno dimensioni comprese tra 45 e 106 micrometri, un intervallo scelto non a caso.

Perché la fusione a fascio di elettroni chiede polveri su misura

Quella granulometria è pensata per la fusione a fascio di elettroni, tecnologia nota anche con la sigla EBM. Si tratta di un processo di produzione additiva in cui un fascio di elettroni fonde selettivamente il letto di polvere, costruendo il componente strato su strato. Ogni tecnologia di stampa ha esigenze diverse in termini di dimensione delle particelle, e usare una polvere fuori specifica significa compromettere la stabilità del processo prima ancora di arrivare al pezzo finito.

Il fatto che a muoversi sia un laboratorio legato alla Difesa e alla NASA racconta parecchio del contesto. Non parliamo di produzione di serie, ma di ricerca applicata, quella fase in cui si testano materiali e processi prima di portarli su applicazioni reali. Un primo ordine commerciale, in questo ambiente, vale come una certificazione informale: significa che la polvere ha superato la fase di valutazione ed è considerata all’altezza degli standard richiesti.

Per PyroGenesis si tratta di un passaggio dal laboratorio al mercato, con un cliente che nel settore ha un peso specifico difficile da eguagliare. E per la produzione additiva in metallo è l’ennesima conferma che la partita non si gioca soltanto sulle stampanti, ma su ciò che finisce dentro la macchina. Il titanio Ti64 atomizzato al plasma, con le sue particelle tra 45 e 106 micrometri, è ora nelle mani di chi dovrà metterlo alla prova su applicazioni aerospaziali e militari.