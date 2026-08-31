Apple CarPlay: ecco Storm Radar, la nuova app per il meteo

Chi passa ore al volante con CarPlay attivo sul display dell’auto sa bene che, fino a ieri, mancava qualcosa di piuttosto ovvio: un’app meteo degna di questo nome. Apple Weather, per quanto migliorata negli ultimi anni su iPhone e iPad, sulla piattaforma per l’infotainment non è mai arrivata. A colmare il vuoto ci pensa The Weather Channel, che dal 30 agosto 2026 ha portato Storm Radar dentro CarPlay con un aggiornamento distribuito sull’App Store.

Il dettaglio interessante è che non si tratta di una versione ridotta all’osso, tanto per esserci. L’app è stata pensata per funzionare davvero mentre l’auto è in movimento, con mappe, dati in tempo reale e una componente di navigazione integrata.

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Cosa offre Storm Radar sul display dell’auto

La schermata principale mostra una mappa centrata sulla posizione attuale. Da lì è possibile alternare tra la vista satellitare e lo sfondo cartografico standard, quello impostato di default. I livelli di dati sovrapponibili sono tre: radar, nuvolosità e precipitazioni. Nulla di esoterico, ma sono esattamente le informazioni che servono quando il cielo si fa scuro e c’è ancora un’ora di viaggio davanti.

La parte più concreta riguarda però la navigazione. Storm Radar per CarPlay non si limita a dire che tempo fa adesso e qui: affianca alle condizioni correnti l’orario stimato di arrivo e il meteo previsto a destinazione. Un modo pratico per capire se conviene accelerare, fermarsi o cambiare strada.

E infatti la funzione di cambio percorso c’è. The Weather Channel parla esplicitamente di ricalcolo automatico dell’itinerario e di avvisi meteo lungo il tragitto che si aggiornano durante la guida. Tradotto: se un temporale si mette di traverso, l’app dovrebbe accorgersene e proporre un’alternativa senza che il guidatore debba armeggiare col touchscreen.

Un anno di lavoro sull’ecosistema Apple

L’arrivo su CarPlay non è un episodio isolato. Nel corso del 2026 The Weather Channel ha lavorato parecchio per rendere Storm Radar un’app di prima fascia su tutte le piattaforme di Cupertino. Le versioni per iPhone e iPad hanno ricevuto qualche mese fa una funzione di previsione basata sull’intelligenza artificiale, poi è arrivata l’app per Apple Watch.

L’aggiornamento di oggi, che porta il numero di versione 4.0.19, aggiunge altro ancora: nuovi widget per la schermata Home e un’app per Apple Watch completamente ridisegnata, oltre a una lunga lista di modifiche minori consultabili nelle note di rilascio sull’App Store.

Storm Radar entra così in un elenco che si sta allungando: quello delle app meteo compatibili con l’interfaccia per auto di Apple. CarPlay supporta ormai centinaia di applicazioni, dalla musica ai podcast passando per navigatori di ogni tipo, ma la categoria meteo era rimasta scoperta più a lungo di altre. Curioso, considerando quanto le condizioni atmosferiche pesino su un viaggio in macchina.

Perché la mancanza di Apple Weather si sentiva

Va detto che Apple non ha mai portato la sua app meteo su CarPlay, nonostante l’abbia estesa negli anni a iPad, Mac e Apple Watch. Una scelta che ha lasciato spazio agli sviluppatori esterni, e Storm Radar sfrutta bene quello spazio: la combinazione tra radar meteo e indicazioni stradali è qualcosa che nessuna app di sistema offre oggi su quella piattaforma.

Per chi guida spesso su tratte lunghe, o in zone dove il meteo cambia in fretta, la differenza si nota. Avere la mappa delle precipitazioni sullo stesso schermo dove scorre il percorso evita di dover consultare il telefono, gesto che oltre a essere sconsigliato in auto è pure vietato.

L’aggiornamento di Storm Radar è già disponibile al download. Serve un iPhone compatibile e un’auto o un impianto che supporti CarPlay, via cavo oppure in modalità wireless per chi dispone di un adattatore.