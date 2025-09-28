Mercedes Classe A addio definitivo: il futuro potrebbe sorprendere

Il conto alla rovescia per la Mercedes Classe A sembra ormai avviato. Secondo indiscrezioni, la produzione si fermerà nel 2026, insieme a quella della Classe B. Per anni è stata l’auto che ha permesso a molti di entrare nel mondo della Stella, simbolo di accessibilità e stile. Alcuni rumors avevano parlato di un’estensione fino al 2028, ma tutto fa pensare che il destino sia già deciso. Al suo posto arriverà la nuova CLA, destinata a occupare la base della gamma. Un cambio storico che apre interrogativi profondi. È davvero possibile immaginare la famiglia Mercedes senza il modello che più di altri ha avvicinato i giovani al marchio?

Dichiarazioni arrivate da Mathias Geisen, membro del Consiglio di Amministrazione per Marketing e Vendite, hanno però alimentato la curiosità. Il dirigente ha lasciato intendere che, dopo la CLA, ci sarà ancora spazio per un modello d’accesso. Tutto ruoterà attorno alla nuova piattaforma MMA, capace di ospitare sia motori endotermici sia propulsioni 100% elettriche. Una versatilità che potrebbe cambiare le regole del gioco. L’idea di un’auto in grado di unire due universi così diversi intriga e stimola attese. Sarà questo il segreto per conquistare la clientela più giovane, sempre più attenta alle scelte tecnologiche?

L’ipotesi crossover per la prossima Mercedes

Dalla stampa tedesca emergono scenari ancora più sorprendenti. Il futuro modello Mercedes base potrebbe infatti essere un crossover. Una direzione logica, considerando il crescente successo di questa tipologia di vetture. Linee moderne, posizione di guida rialzata e carattere versatile potrebbero diventare gli ingredienti per attrarre nuove generazioni. Se l’ipotesi fosse confermata, resterebbe da capire quale nome verrà scelto. Verrà recuperata l’etichetta di Classe A o, trattandosi di un crossover, il nuovo modello entrerà nella famiglia dei veicoli con la lettera G? La risposta non arriverà presto, ma una cosa appare chiara: la Stella non intende rinunciare a un punto d’ingresso nel suo mondo. Dopo la CLA, una nuova vettura aprirà le porte del futuro, lasciando aperta una domanda che pesa come un’eredità: chi raccoglierà davvero lo spirito della Classe A?