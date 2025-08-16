Hyundai IONIQ 2: il nuovo crossover elettrico debutta a Monaco

Hyundai si prepara a presentare al Salone di Monaco 2025 la sua nuova IONIQ 2. Ovvero un crossover elettrico compatto destinato a inserirsi nel settore B del mercato. Con una lunghezza attorno ai quattro metri, il modello si collocherà tra la piccola Inster e la più grande Kona, offrendo una soluzione intermedia per chi cerca dimensioni contenute ma spazio e versatilità da SUV urbano.

Il progetto è strettamente legato alla futura KIA EV2, con cui condividerà gran parte della base tecnica. Le prime foto spia mostrano un design ispirato a quello della IONIQ 6, soprattutto nel frontale caratterizzato da fari LED sottili e dall’impostazione moderna. Le proporzioni compatte e la carrozzeria rialzata la pongono come rivale diretta di modelli come Renault 4 e altre piccole elettriche in arrivo sul mercato europeo.

Tecnologia di bordo e possibili motorizzazioni

Gli interni, secondo alcune anticipazioni, punteranno su un’impostazione tecnologica e minimalista. Sono previsti una strumentazione completamente digitale e un sistema di intrattenimento basato su Android Automotive, che garantirà accesso diretto ai più recenti servizi connessi sviluppati da Hyundai. L’obiettivo è quello di offrire un’esperienza di bordo moderna, con interfacce intuitive e aggiornamenti costanti via software.

Dal punto di vista tecnico, la IONIQ 2 sarà costruita sulla piattaforma modulare E-GMP del Gruppo Hyundai, ma nella versione a 400volt. È probabile che adotti motori e batterie simili a quelli della KIA EV3. Quindi: un’unità da 150kW (204 CV) abbinata a batterie da 58,3 o 81,4kWh. In questa configurazione, l’autonomia potrebbe arrivare fino a circa 600km WLTP, rendendola una delle più performanti della categoria in termini di percorrenza.

Il debutto ufficiale è previsto per settembre. Mentre l’arrivo sul mercato fissato al terzo trimestre del 2026, leggermente dopo il lancio della KIAEV2. Quanto ai prezzi, ci si aspetta un listino in linea con quello della sorella KIA. Parliamo quindi di 30.000€ per la versione d’ingresso. Insomma, con la IONIQ 2, Hyundai mira a rafforzare la propria posizione nel settore delle compatte elettriche, offrendo un modello che unisce autonomia elevata, tecnologia avanzata e dimensioni ideali per la città. La concorrenza sarà agguerrita, ma il marchio punta a distinguersi con design, qualità costruttiva e un pacchetto tecnologico ad alte prestazioni.