Mercedes Classe A, colpo di scena sul suo futuro: rimane fino al 2028

Quando tutto sembrava deciso, un colpo di scena. La Mercedes Classe A, prevista inizialmente fuori produzione nel 2026, potrebbe continuare il suo ciclo fino al 2028. Secondo fonti interne, la compatta tedesca continua ad attirare consumatori europei con una forza che il mercato stesso non si aspettava. Perché interrompere qualcosa che ancora funziona così bene? Dietro questa scelta ci sarebbe una serie di fattori concreti. Il primo elemento riguarda le vendite ancora solide della Classe A, soprattutto nella versione a cinque porte. In un mercato così incerto, la domanda resta alta per la compatta. Interrompere la produzione significherebbe lasciare un vuoto, soprattutto considerando che il prezzo della Classe A, partendo da poco più di 36 mila euro, risulta decisamente più accessibile rispetto agli oltre 56 mila euro della nuova Mercedes CLA elettrica.

Una strategia aziendale rivista per adattarsi al mercato: la Mercedes resiste

Dopo aver puntato tutto sull’elettrico, Mercedes avrebbe riconsiderato i propri piani. Il mercato auto europeo sta infatti mostrando un andamento meno prevedibile del previsto, con una crescente richiesta di modelli endotermici e ibridi. Per questo motivo, l’azienda avrebbe scelto una linea più flessibile, mantenendo in vita alcuni modelli inizialmente destinati al pensionamento. È qui che entra in gioco la Classe A. Un’auto che per molti resta il primo passo dentro il mondo Mercedes. A differenza della Mercedes Classe B, che invece verrà effettivamente eliminata nel 2026, la compatta continua a garantire numeri e consenso tra il pubblico.

Nel quadro della riorganizzazione della gamma, la nuova Mercedes CLA era pensata come il modello destinato a prendere il posto della Classe A. I piani sembrano però ora decisamente meno definiti. La versione a cinque porte della Classe A potrebbe sopravvivere proprio grazie al suo posizionamento più accessibile. Eliminare una compatta così richiesta rischierebbe di lasciare molti clienti senza un’opzione d’ingresso al marchio. La Mercedes CLA, con il suo prezzo ben più alto e la sua natura elettrica, non appare in grado di colmare questo spazio. Davvero avrebbe senso privarsi di un modello che ancora domina le classifiche di vendita? Alla fine, il mercato ha avuto l’ultima parola. La Mercedes Classe A non è ancora pronta per uscire di scena, non subito, almeno, forse un giorno.