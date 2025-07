HONOR Magic V5: ecco le novità presentate dal nuovo dispositivo

Il nuovo HONOR Magic V5 rappresenta l’ultima innovazione del marchio per il settore dei dispositivi pieghevoli. Il dispositivo unisce un design elegante e prestazioni avanzate e un comparto fotografico all’avanguardia. Il pieghevole presenta dimensioni e peso ottimizzati per una portabilità senza pari. Dettagli che evidenziano l’attenzione a robustezza e sottigliezza. Il dispositivo si distingue per i suoi schermi OLED di alta qualità. Quello interno è da 7,95 pollici e quello esterno da 6,43. Entrambi con refresh rate fino a 120Hz e luminosità fino a 5000 nits. Elementi che li rendono ideali per la visualizzazione di contenuti vividi e dettagliati. La risoluzione è di 2352×2172 pixel sull’interno e 2376×1060 pixel sull’esterno. Con supporto per 1.07 miliardi di colori e il 100% della gamma DCI-P3.

HONOR Magic V5: scopriamo le principali caratteristiche dello smartphone

Il dispositivo è alimentato da un potente processore Snapdragon 8 Elite Mobile Platform. Associato a 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna. La batteria da 5820mAh garantisce una lunga durata. Quest’ultima è supportata da tecnologie di ricarica rapida: 66W con cablaggio e 50W wireless.

Per gli appassionati di fotografia, il Magic V5 è equipaggiato con il sistema HONOR AI Falcon Camera. Include una fotocamera principale da 50MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS). Una lente teleobiettivo periscopica da 64MP e un’ultra-wide da 50MP. Inoltre, le dual camere da 20MP posizionate su entrambi gli schermi, interno ed esterno, consentono di scattare selfie nitidi e luminosi. Il nuovo dispositivo HONOR è disponibile in diverse colorazioni. Ovvero Black, Ivory White, Dawn Gold e Reddish Brown.

Con il suo prossimo smartphone, HONOR punta ad offrire una combinazione ideale tra estetica, tecnologia e prestazioni. Considerando tali caratteristiche il nuovo Magic V5 si presenta come una scelta ideale per chi cerca un dispositivo pieghevole che non fa compromessi sulla qualità. Con ogni dettaglio progettato per l’eccellenza, punta a ridefinire le aspettative dei consumatori riguardo versatilità, innovazione e funzionalità.